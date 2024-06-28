Индекс Мосбиржи рискует уйти ниже 3000п к концу июля - "Велес Капитал"

Индекс Мосбиржи рискует опуститься ниже 3000 пунктов к концу следующего месяца, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"С фундаментальной точки зрения российский фондовый рынок в июле будет ждать закрытия дивидендных реестров по таким наиболее интересным историям, как привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (доходность - 18,9%), привилегированные и обыкновенные акции "Башнефти" (+12,7% и 7,8%), "МТС" (12%), "префы" "Транснефти" (11,4%), "Евротранс" (10,4%), Сбербанк (10,2%) и префы "Россети Ленэнерго" (10,1%), покупки в которых могут поддерживать восстановление индекса Мосбиржи от локальных минимумов в первой половине месяца (по меньшей мере)", - указывает эксперт.

Однако затем, отмечает Кожухова, закрытие дивидендных реестров и ожидаемое на заседании ЦБ РФ 26 июля повышение процентной ставки с текущих 16% годовых (возможно, сразу до 18%), скорее всего, окажут понижательное давление на настроения и могут привести к завершению месяца ниже 3000 пунктов по индексу Мосбиржи.

"Оптимизм, вполне вероятно, будет возвращаться на рынок ближе к сентябрю по мере поступления дивидендов на брокерские счета и приближения сезона промежуточных выплат за 1П24", - прогнозирует Кожухова.

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