ПСБ позитивно оценивает акции Диасофта

Промсвязьбанк (ПСБ) позитивно оценивает перспективы котировок акций "Диасофта", сообщается в материале аналитиков.

"Эмитент представил ожидаемо сильную годовую отчетность по МСФО за 2023 финансовый год. Популярность отечественных IT-решений в финансовой сфере растет вслед за общей тенденцией импортозамещения. Важное значение имеют их совместимость с другим ПО российского производства и экосистемный подход, который реализует компания, - указывают эксперты. - "Диасофту" удалось сохранить рекордную маржинальность по EBITDA (43%), демонстрируя высокую операционную эффективность и наращивая затраты на разработку нового ПО (+20% г/г, до 1046 млн руб.) для дальнейшей экспансии. Долговая нагрузка отрицательная, сохраняется высокий потенциал инвестиционной деятельности для роста в перспективе. Позитивно смотрим на компанию - утвержденный ранее подход квартальных выплат дивидендов в 2024 году в размере не менее 80% от EBITDA позволяет надеяться на стабильность выплат".

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