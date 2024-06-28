Рубль утром растет к юаню перед перечислением в бюджет налоговых выплат

Москва. 28 июня. Китайский юань слабеет на Московской бирже утром в пятницу; рубль растет перед тем, как компании-экспортеры перечислят в бюджет налоговые выплаты. Единый день уплаты налогов в июне приходится на сегодняшний день, 28 июня.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,468 руб. (-5,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,73 коп. ниже уровня действующего официального курса.

"В четверг курс юаня предпринял еще одну попытку опуститься к 11 руб., но к концу торгового дня давление продавцов традиционно ослабло, позволив китайской валюте завершить торговую сессию чуть выше отметки 11,5 руб. Объемы торгов парой юань-рубль с поставкой "завтра" превысил 18 млрд юаней, взлетев к максимумам июня на активизации реализации валюты перед налоговыми выплатами. (. . .) Вчера Банк России сообщил, что сокращает во втором полугодии балансирующие операции по продаже юаней до 8,4 млрд руб. (фактический объем, как и ранее, будет корректироваться на объемы продажи/покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила). В сочетании с ослаблением требований по реализации валютной выручки крупными экспортерами, принятых ранее, уменьшение навеса предложения юаней на рынке может скомпенсировать ограниченность спроса со стороны импортеров, вызванное сохраняющимися затруднениями с проведением трансграничных платежей. И предотвратить дальнейшее, не вполне обоснованное, с нашей точки зрения, укрепление рубля в середине лета, с постепенным снижением волатильности и возвратом юаня в диапазон 12-13 руб., более оправданный с экономической точки зрения. Сегодня целевым диапазоном по паре юань-рубль видим 11,4-12 руб.", - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов.

Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться в пятницу утром на опасениях разрастания конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, трейдеры ждут традиционного повышения спроса на бензин в США.

Котировки сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:10 мск увеличились на 0,64% - до $86,95 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) с утра подорожали на 0,76% - до $82,38.

Цены на нефть могут завершить "в плюсе" третью неделю подряд, отмечает Trading Economics. В июне Brent и WTI подорожали примерно на 6%. По итогам первого полугодия цена Brent увеличилась почти на 15%, WTI - более чем на 10%.