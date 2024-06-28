Цена акций Сбербанка пока может сохранить опережающий индекс Мосбиржи рост - "Мои Инвестиции"

Котировки акций Сбербанка пока могут сохранить опережающий рост относительно индекса Мосбиржи считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Цены акций Сбербанка в четверг обновили двухлетний максимум. Их способность расти даже при заметном укреплении рубля означает сильный "моментум" - бумага может продолжить подъем перед дивидендной отсечкой (11 июля). При этом "акции эмитента вновь отрываются в динамике от рынка в целом. В июне они выросли на 3%, в то время как большинство российских акций подешевели. Опережающий рост котировок бумаг Сбербанка относительно индекса Мосбиржи, вероятно, продолжится", - пишут эксперты в комментарии.

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