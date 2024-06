Brent - около $85,7 за баррель

Фондовые индексы США завершили торги четверга слабым повышением. Фондовые индексы АТР растут в пятницу. Цены на нефть продолжают повышаться в пятницу утром.

Американские фондовые индексы завершили сессию в четверг слабым повышением, инвесторы оценивали статистику и корпоративные новости.

Американская экономика в первом квартале выросла на 1,4% в пересчете на годовые темпы, по окончательным данным министерства торговли. Ранее сообщалось о повышении на 1,3%. Аналитики также прогнозировали пересмотр до 1,4%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 6 тыс. и составило 233 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Неделей ранее показатель составлял 239 тыс., а не 238 тыс., как сообщалось ранее.

Эксперты в среднем ожидали уменьшения до 236 тыс. с предварительно объявленного уровня предыдущей недели, по данным Trading Economics.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 15 июня, увеличилось на 18 тыс. - до 1,839 млн. Это самый высокий уровень с ноября 2021 года.

Цена акций Walgreens Boots Alliance (SPB: WBA) рухнула более чем на 22%. Скорректированная прибыль аптечной сети в третьем финансовом квартале (март-май) оказалась хуже ожиданий аналитиков, при этом компания ухудшила прогноз на текущий фингод. Кроме того, главный исполнительный директор Walgreens Boots Тим Вентворт заявил, что компания закроет значительное число аптек с плохими показателями. В настоящее время сеть насчитывает порядка 8,6 тыс. аптек.

Котировки бумаг Levi Strauss & Co. (SPB: LEVI) упали на 15,4%. Производитель джинсовой одежды за три месяца, завершившихся 26 мая, получил выручку хуже прогноза экспертов.

Акции Micron Technology (SPB: MU) подешевели на 7,1%. Производитель чипов памяти зафиксировал чистую прибыль в третьем финквартале (март-май) и резко увеличил выручку. Однако выручка оказалась лишь немногим выше ожиданий рынка, а прогноз на текущий финквартал совпал с консенсусом.

Федеральная резервная система в среду вечером опубликовала результаты ежегодных стресс-тестов, которые показали, что крупнейшие банки США могут пережить серьезный спад в американской экономике без снижения показателей достаточности капитала ниже критических значений.

Акции JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) в четверг прибавили в цене 0,9%, Citigroup Inc. (SPB: C) - 0,5% Wells Fargo & Co. (SPB: WFC) - 0,7%, Bank of America Corp. (SPB: BAC) - на 0,6%.

Цена бумаг McCormick & Co. (SPB: MKC) повысилась на 4,3% на новости о том, что производитель приправ получил в минувшем квартале прибыль выше ожиданий.

Котировки акций Arista Networks (SPB: ANET) ушли вверх на 4% (до $347,93) после того, как аналитики Citi подняли прогнозную цену "облачной" компании до $385 с $330.

Помимо этого поднялась стоимость Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 0,8%, Netflix Inc. (SPB: NFLX) - на 1%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 0,4%, Super Micro Computer Inc. - на 7,1%, Palo Alto Networks (SPB: PANW) - на 4,8%, Adobe Inc. (SPB: ADBE) - на 3,4%.

Dow Jones Industrial Average в четверг увеличился на 36,26 пункта (на 0,09%) и составил 39164,06 пункта. Лидерами подъема выступили акции Salesforce Inc. (SPB: CRM), подорожавшие на 4%, а также Boeing Co. (SPB: BA) и Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 2,2%.

Значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов выросло на 4,97 пункта (на 0,09%) - до 5482,87 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 53,53 пункта (на 0,3%) и завершил сессию на отметке 17858,68 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в пятницу.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:36 мск увеличился на 1,3%, гонконгский Hang Seng - на 0,6%. При этом Hang Seng в апреле-июне вырос примерно на 7,5% и может завершить "в плюсе" первый квартал из пяти.

Накануне в США состоялись первые дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена. Кандидаты в президенты удивили рынки тем, что не фокусировались слишком сильно на критике Китая, пишет Trading Economics.

Лидерами повышения на Гонконгской фондовой бирже выступают акции телекоммуникационной China Unicom, подорожавшие на 4,8%, а также нефтяных PetroChina Co. (SPB: 857) и CNOOC - на 4,8% и 3,9% соответственно. Стоимость China Mobile (SPB: 941) и China Petroleum & Chemical Corp. выросла на 2,8%.

Между тем дешевеют акции JD.com Inc. (SPB: JD) - на 2,1%, Meituan (SPB: 3690) - на 1,8%, Li Auto (SPB: LI) - на 1,9%, Alibaba (SPB: BABA) - на 1%, Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 0,5%.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:31 мск увеличился на 0,4%.

Безработица в Японии в мае осталась на уровне 2,6%, говорится в отчете министерства внутренних дел и связи страны. Показатель держится на этой отметке, которая является максимальной с августа 2023 года, четвертый месяц подряд.

Промышленное производство в стране в мае повысилось на 2,8% относительно предыдущего месяца при среднем прогнозе аналитиков в 2%. По сравнению с маем прошлого года показатель вырос на 0,3% - это первый подъем за семь месяцев.

Наиболее существенный подъем показывают котировки акций Sumitomo Pharma (+7,5%), Ebara Corp. (+6,4%), IHI Corp. (+5,7%), Mitsubishi UFJ Financial Group (+3,7%), Kawasaki Kisen Kaisha (+2,9%).

При этом снижается цена бумаг Shiseido Co. (-4,5%), Sharp Corp. (-4,4%) и Rakuten Group (-2,5%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:28 мск прибавил 0,3%.

Акции сталелитейной Posco подорожали на 0,4%, SK Innovation - на 8,1%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics снизились на 0,4%, чипмейкера SK Hynix - на 0,6%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,8%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился на 0,1%.

Цена акций Strike Energy выросла на 9%, Cettire - на 7%, Insurance Australia Group - на 6,7%.

В то же время бумаги крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto подешевели на 0,6% и 1,7% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться в четверг на опасениях разрастания конфликта на Ближнем Востоке.

Кроме того, трейдеры ждут традиционного повышения спроса на бензин в США.

"Быки" получили поддержку от геополитической напряженности и надежд на восстановление спроса благодаря летнему сезону вождения", - отмечает рыночный аналитик FXTM Лукман Отунуга, которого цитирует MarketWatch.

Котировки сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:59 мск увеличились на $0,4 (на 0,5%) - до $85,66 за баррель. Днем ранее их цена выросла на $0,79 (на 0,9%), достигнув $85,26 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) с утра подорожали на $0,47 (на 0,6%) - до $82,21. В четверг стоимость этих контрактов повысилась на $0,84 (на 1%) и составила на закрытие сессии $81,74 за баррель.

Цены на нефть могут завершить "в плюсе" третью неделю подряд, отмечает Trading Economics.

В июне Brent и WTI подорожали примерно на 6%. По итогам первого полугодия цена Brent увеличилась почти на 15%, WTI - более чем на 10%.