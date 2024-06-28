.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Brent - около $85,7 за баррель
.
ГЛАВНОЕ
В мае промпроизводство в РФ выросло на 5,3%
Рост промпроизводства в РФ в мае ускорился до 5,3% после 3,9% в апреле, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 2,9%. За январь-май промпроизводство в РФ выросло на 5,2%
 
ФНС скорректирует механизм амнистии по просьбе бизнеса
Федеральная налоговая служба (ФНС) планирует предложить ко второму чтению законопроекта о масштабных поправках в Налоговый кодекс (НК) ряд уточнений текста ст. 5 (регламентирует понятие дробления и порядок амнистии бизнеса) по итогам обсуждения с...
 
Что изменится в жизни россиян с 1 июля
В июле этого года вступит в силу множество нововведений. Так, пенсионерам станет проще получить единовременно накопительную пенсию, а вот оформить автокредит гражданам, наоборот, будет сложнее. Банки начнут возмещать похищенные мошенниками средства...
 
Машиностроение под угрозой кадров
Машиностроительные предприятия с 2022 года смогли оперативно встроиться в адаптационный режим работы и достаточно интенсивно нивелировать последующие вызовы. Как отмечают в Институте статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ,...
 
28 июня 2024 года 09:05

Brent - около $85,7 за баррель

Фондовые индексы США завершили торги четверга слабым повышением. Фондовые индексы АТР растут в пятницу. Цены на нефть продолжают повышаться в пятницу утром.

Американские фондовые индексы завершили сессию в четверг слабым повышением, инвесторы оценивали статистику и корпоративные новости.

Американская экономика в первом квартале выросла на 1,4% в пересчете на годовые темпы, по окончательным данным министерства торговли. Ранее сообщалось о повышении на 1,3%. Аналитики также прогнозировали пересмотр до 1,4%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 6 тыс. и составило 233 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Неделей ранее показатель составлял 239 тыс., а не 238 тыс., как сообщалось ранее.

Эксперты в среднем ожидали уменьшения до 236 тыс. с предварительно объявленного уровня предыдущей недели, по данным Trading Economics.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 15 июня, увеличилось на 18 тыс. - до 1,839 млн. Это самый высокий уровень с ноября 2021 года.

Цена акций Walgreens Boots Alliance (SPB: WBA) рухнула более чем на 22%. Скорректированная прибыль аптечной сети в третьем финансовом квартале (март-май) оказалась хуже ожиданий аналитиков, при этом компания ухудшила прогноз на текущий фингод. Кроме того, главный исполнительный директор Walgreens Boots Тим Вентворт заявил, что компания закроет значительное число аптек с плохими показателями. В настоящее время сеть насчитывает порядка 8,6 тыс. аптек.

Котировки бумаг Levi Strauss & Co. (SPB: LEVI) упали на 15,4%. Производитель джинсовой одежды за три месяца, завершившихся 26 мая, получил выручку хуже прогноза экспертов.

Акции Micron Technology (SPB: MU) подешевели на 7,1%. Производитель чипов памяти зафиксировал чистую прибыль в третьем финквартале (март-май) и резко увеличил выручку. Однако выручка оказалась лишь немногим выше ожиданий рынка, а прогноз на текущий финквартал совпал с консенсусом.

Федеральная резервная система в среду вечером опубликовала результаты ежегодных стресс-тестов, которые показали, что крупнейшие банки США могут пережить серьезный спад в американской экономике без снижения показателей достаточности капитала ниже критических значений.

Акции JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) в четверг прибавили в цене 0,9%, Citigroup Inc. (SPB: C) - 0,5% Wells Fargo & Co. (SPB: WFC) - 0,7%, Bank of America Corp. (SPB: BAC) - на 0,6%.

Цена бумаг McCormick & Co. (SPB: MKC) повысилась на 4,3% на новости о том, что производитель приправ получил в минувшем квартале прибыль выше ожиданий.

Котировки акций Arista Networks (SPB: ANET) ушли вверх на 4% (до $347,93) после того, как аналитики Citi подняли прогнозную цену "облачной" компании до $385 с $330.

Помимо этого поднялась стоимость Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 0,8%, Netflix Inc. (SPB: NFLX) - на 1%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 0,4%, Super Micro Computer Inc. - на 7,1%, Palo Alto Networks (SPB: PANW) - на 4,8%, Adobe Inc. (SPB: ADBE) - на 3,4%.

Dow Jones Industrial Average в четверг увеличился на 36,26 пункта (на 0,09%) и составил 39164,06 пункта. Лидерами подъема выступили акции Salesforce Inc. (SPB: CRM), подорожавшие на 4%, а также Boeing Co. (SPB: BA) и Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 2,2%.

Значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов выросло на 4,97 пункта (на 0,09%) - до 5482,87 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 53,53 пункта (на 0,3%) и завершил сессию на отметке 17858,68 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в пятницу.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:36 мск увеличился на 1,3%, гонконгский Hang Seng - на 0,6%. При этом Hang Seng в апреле-июне вырос примерно на 7,5% и может завершить "в плюсе" первый квартал из пяти.

Накануне в США состоялись первые дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена. Кандидаты в президенты удивили рынки тем, что не фокусировались слишком сильно на критике Китая, пишет Trading Economics.

Лидерами повышения на Гонконгской фондовой бирже выступают акции телекоммуникационной China Unicom, подорожавшие на 4,8%, а также нефтяных PetroChina Co. (SPB: 857) и CNOOC - на 4,8% и 3,9% соответственно. Стоимость China Mobile (SPB: 941) и China Petroleum & Chemical Corp. выросла на 2,8%.

Между тем дешевеют акции JD.com Inc. (SPB: JD) - на 2,1%, Meituan (SPB: 3690) - на 1,8%, Li Auto (SPB: LI) - на 1,9%, Alibaba (SPB: BABA) - на 1%, Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 0,5%.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:31 мск увеличился на 0,4%.

Безработица в Японии в мае осталась на уровне 2,6%, говорится в отчете министерства внутренних дел и связи страны. Показатель держится на этой отметке, которая является максимальной с августа 2023 года, четвертый месяц подряд.

Промышленное производство в стране в мае повысилось на 2,8% относительно предыдущего месяца при среднем прогнозе аналитиков в 2%. По сравнению с маем прошлого года показатель вырос на 0,3% - это первый подъем за семь месяцев.

Наиболее существенный подъем показывают котировки акций Sumitomo Pharma (+7,5%), Ebara Corp. (+6,4%), IHI Corp. (+5,7%), Mitsubishi UFJ Financial Group (+3,7%), Kawasaki Kisen Kaisha (+2,9%).

При этом снижается цена бумаг Shiseido Co. (-4,5%), Sharp Corp. (-4,4%) и Rakuten Group (-2,5%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:28 мск прибавил 0,3%.

Акции сталелитейной Posco подорожали на 0,4%, SK Innovation - на 8,1%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics снизились на 0,4%, чипмейкера SK Hynix - на 0,6%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,8%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился на 0,1%.

Цена акций Strike Energy выросла на 9%, Cettire - на 7%, Insurance Australia Group - на 6,7%.

В то же время бумаги крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto подешевели на 0,6% и 1,7% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться в четверг на опасениях разрастания конфликта на Ближнем Востоке.

Кроме того, трейдеры ждут традиционного повышения спроса на бензин в США.

"Быки" получили поддержку от геополитической напряженности и надежд на восстановление спроса благодаря летнему сезону вождения", - отмечает рыночный аналитик FXTM Лукман Отунуга, которого цитирует MarketWatch.

Котировки сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:59 мск увеличились на $0,4 (на 0,5%) - до $85,66 за баррель. Днем ранее их цена выросла на $0,79 (на 0,9%), достигнув $85,26 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) с утра подорожали на $0,47 (на 0,6%) - до $82,21. В четверг стоимость этих контрактов повысилась на $0,84 (на 1%) и составила на закрытие сессии $81,74 за баррель.

Цены на нефть могут завершить "в плюсе" третью неделю подряд, отмечает Trading Economics.

В июне Brent и WTI подорожали примерно на 6%. По итогам первого полугодия цена Brent увеличилась почти на 15%, WTI - более чем на 10%.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
28 июня 2024 года 19:55
Рынок акций РФ на неделе подрос в рамках коррекции, сохраняя волатильность из-за укрепления рубля
Рынок акций РФ на неделе подрос в рамках коррекции после 2-недельного снижения из-за новых западных антироссийских санкций, при этом сохранив повышенную волатильность вместе с рублем, который вновь укрепился из-за падения спроса на иностранную валюту со стороны импортеров, налогового периода и сохраняющихся ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ. Индекс МосБиржи смог закрепиться выше 3150 пунктов, а индекс РТС поднимался к уровню месячной давности благодаря укреплению рубля.    читать дальше
.
28 июня 2024 года 19:52
Рынок акций РФ в пятницу консолидировался выше 3150п по индексу МосБиржи, неделю закрыл ростом
Москва. 28 июня. Рынок акций РФ в пятницу консолидировался при смешанной динамике blue chips на фоне стабилизации нефти (нефть Brent в день экспирации августовских фьючерсов торговалась в районе $86,5 за баррель), прекращения укрепления рубля на внебиржевых торгах и позитивных сигналов с внешних фондовых площадок, подогретых статистикой о потребительской инфляции в США. Индекс МосБиржи закрепился выше 3150 пунктов, лидировали в росте бумаги "Сургутнефтегаза" (+4,7%).    читать дальше
.
28 июня 2024 года 19:42
Рубль в пятницу упал в паре с юанем в рамках коррекции после роста в течение значительной части недели
Москва. 28 июня. Китайский юань скорректировался вверх после роста значительную часть недели на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль опустился после завершения июньского перечисления в бюджет налоговых выплат и в рамках ребалансировки позиций в последний день квартала.    читать дальше
.
28 июня 2024 года 19:21
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Инарктики
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям "Инарктики" (ПАО "Русская аквакультура") с целевой ценой 1110 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Акции "Инарктики" снизились с начала текущего года на 3%: первые три месяца котировки двигались в...    читать дальше
.
28 июня 2024 года 19:03
Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю боковую динамику, несмотря на снижение UST
Москва. 28 июня. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали за неделю боковую динамику, несмотря на некоторое снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ за пять дней слегка сузились.    читать дальше
.
28 июня 2024 года 18:41
"Т-Инвестиции" повысили прогнозную цену бумаг Ozon до 5350 руб
"Т-Инвестиции" повысили прогнозную цену расписок Ozon до 5350 рублей за штуку, сохранив позитивный взгляд на бумаги компании, сообщается в комментарии. Потенциал роста на горизонте года - 24% с текущих уровней, подчеркивает аналитик Марьяна Лазаричева. Эксперты "Т-Инвестиций" проанализировали...    читать дальше
.
28 июня 2024 года 18:23
"Финам" повысил рейтинг акций Nike до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций Nike Inc. с "держать" до "покупать", сохранив целевую цену на уровне $104 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 29% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Компания опубликовала отчетность за 4К и весь 2024 финансовый год,...    читать дальше
.
28 июня 2024 года 18:05
"Велес Капитал" присвоил рекомендацию "держать" акциям ФосАгро
"Велес Капитал" присвоил рекомендацию "держать" акциям "ФосАгро" с целевой ценой 5538 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова. "Котировки акций "ФосАгро" с апреля 2024 года демонстрируют падение на фоне отложенного решения по финальным дивидендам за...    читать дальше
.
28 июня 2024 года 17:40
ЦБ РФ, скорее всего, повысит ставку до 18% за июльском заседании - инвестбанк "Синара"
ЦБ РФ, скорее всего, повысит ключевую ставку до 18% за июльском заседании и сохранит ее на этом уровне до конца года, полагает старший экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин. "Экономика демонстрирует удивительную устойчивость к неблагоприятным внешним воздействиям, - отмечает...    читать дальше
.
28 июня 2024 года 17:17
Акции ВТБ не являются инвестиционно привлекательными для долгосрочного инвестора - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции ВТБ не являются инвестиционно привлекательными для долгосрочного инвестора на текущий момент, полагают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "ВТБ представил финансовые результаты по МСФО за май и пять месяцев 2024 года. Банк продолжает демонстрировать рост кредитного портфеля и...    читать дальше
.
28 июня 2024 года 16:40
Индекс Мосбиржи может снизиться до 3000п к концу июля - "Велес Капитал"
Индекс Мосбиржи может снизиться до 3000 пунктов к концу июля, говорится в комментарии инвесткомпании "Велес Капитал". "С фундаментальной точки зрения российский фондовый рынок в июле будет ждать закрытия дивидендных реестров по таким наиболее интересным историям, как "префы" "Сургутнефтегаза",...    читать дальше
.
28 июня 2024 года 16:01
Вероятно постепенное снижение доходностей ОФЗ до 9-11% к 2025-2026гг - "БКС МИ"
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") прогнозируют постепенное снижение доходностей ОФЗ до 9-11% к 2025-2026гг, говорится в обзоре инвесткомпании. "Размещение флоатеров (облигаций с переменным купоном) и увеличилось за неделю с 20 млрд до 45 млрд рублей, что уже позитивно сказывается на...    читать дальше
.
28 июня 2024 года 15:38
Рубль в пятницу растет в паре с юанем на фоне налоговых выплат и дорожающей нефти
Москва. 28 июня. Китайский юань слабеет на Московской бирже днем в пятницу, рубль растет на фоне июньского перечисления в бюджет налоговых выплат и дорожающей нефти.    читать дальше
.
28 июня 2024 года 15:05
ПСБ повысил целевую цену акций Сбербанка до 371 руб
Промсвязьбанк (ПСБ) повысил долгосрочную целевую цену акций Сбербанка до 371 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков. "Несмотря на перспективу повышения ключевой ставки, банк способен сохранить во ll полугодии устойчивость ключевых финансовых показателей благодаря крепости...    читать дальше
.
28 июня 2024 года 14:31
"Т-Инвестиции" подтверждают прогнозный диапазон для рубля на 2П24 в пределах 87-92 руб./$1
"Т-Инвестиции" подтверждают прогнозный диапазон для рубля на 2П24 в пределах 87-92 руб./$1, сообщается в комментарии главного экономиста Софии Донец. "Банк России анонсировал, что во втором полугодии объем операций по продаже валюты в рамках зеркалирования операций Фонда Национального...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.