Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 28 июня. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе ожиданий возможного повышения ключевой ставки ЦБ РФ на июльском заседании, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили сессию в четверг слабым повышением, инвесторы оценивали статистику и корпоративные новости. Американская экономика в первом квартале выросла на 1,4% в пересчете на годовые темпы, по окончательным данным министерства торговли. Ранее сообщалось о повышении на 1,3%. Аналитики также прогнозировали пересмотр до 1,4%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 6 тыс. и составило 233 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Неделей ранее показатель составлял 239 тыс., а не 238 тыс., как сообщалось ранее.Эксперты в среднем ожидали уменьшения до 236 тыс. с предварительно объявленного уровня предыдущей недели. Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 15 июня, увеличилось на 18 тыс. - до 1,839 млн. Это самый высокий уровень с ноября 2021 года.

Федеральная резервная система в среду вечером опубликовала результаты ежегодных стресс-тестов, которые показали, что крупнейшие банки США могут пережить серьезный спад в американской экономике без снижения показателей достаточности капитала ниже критических значений.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в пятницу. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:36 мск увеличился на 1,3%, гонконгский Hang Seng - на 0,6%. При этом Hang Seng в апреле-июне вырос примерно на 7,5% и может завершить "в плюсе" первый квартал из пяти. Накануне в США состоялись первые дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена. Кандидаты в президенты удивили рынки тем, что не фокусировались слишком сильно на критике Китая, пишет Trading Economics. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов вырос на 0,6%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:28 мск прибавил 0,3%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился на 0,1%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться в четверг на опасениях разрастания конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, трейдеры ждут традиционного повышения спроса на бензин в США. Котировки августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск увеличились на 0,53% - до $86,85 за баррель. Днем ранее их цена выросла на 1,34%, достигнув $86,39 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) с утра подорожали на 0,64% - до $82,26. В четверг стоимость этих контрактов повысилась на 1% и составила на закрытие сессии $81,74 за баррель.

Цены на нефть могут завершить "в плюсе" третью неделю подряд, отмечает Trading Economics. В июне Brent и WTI подорожали примерно на 6%. По итогам первого полугодия цена Brent увеличилась почти на 15%, WTI - более чем на 10%.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 27 июня выросла в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 21,322 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,635 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг снизился всего на 0,04% и составил 104,2 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,01%, опустившись до 899,67 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "АФК Система-1P-19" (+1,52%), "АФК Система-1Р-24" (+0,51%) и "ДОМ.РФ-001P-02R" (+0,51%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк-001Р-21Р" (-2,06%), "РЖД-32" (-0,76%) и "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (-0,32%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Государственная транспортная лизинговая компания" завершило размещение выпуска облигаций серии 005Р-30 со сроком обращения почти 24 года объемом 494,7 млн рублей. Компания получила почти 495 млн рублей из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на реализацию инвестиционного проекта по обновлению гражданского водного транспорта. Средства ФНБ предоставляются ГТЛК посредством приобретения облигаций компании. Размещение осуществлялось по закрытой подписке в пользу Минфина России.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) 1 июля начнет размещение выпуска облигаций серии 005P-12Р объемом 15 млрд рублей с погашением 1 февраля 2028 года. Дата окончания размещения - 1 октября или дата размещения последней облигации выпуска. Ставка 1-го купона установлена на уровне 16,5% годовых. Ставки 2-43-го купонов переменные и ежемесячные - будут рассчитываться по формуле: значение ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 0,5% годовых.

ООО "Ред софт" 1 июля начнет размещение выпуска 2-летних облигаций серии 002Р-05 объемом 100 млн рублей. Датой окончания размещения станет наиболее ранняя из следующих дат: 20-й день с даты начала размещения облигаций или дата размещения последней облигации выпуска. Ставка квартальных купонов установлена на уровне 20,5% годовых на весь срок обращения.

МКПАО "ОК "Русал" (MOEX: RUAL) увеличило объем размещения 3-летних облигаций серии БО-001Р-09 вдвое - с "не менее 15 млрд рублей" до 30 млрд рублей. Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными, финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ - 220 базисных пунктов. Сбор заявок на выпуск прошел 27 июня. Техразмещение запланировано на 2 июля. Выпуск доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам.

ООО "Бизнес-лэнд" 4 июля начнет размещение выпуска дебютных облигаций серии БО-01 сроком обращения 3,5 года объемом 300 млн рублей. Датой окончания размещения станет наиболее ранняя из следующих дат: 182-й календарный день с даты начала размещения или дата размещения последней облигации выпуска. Ставка 1-го купона установлена на уровне 23% годовых и зафиксирована до погашения, купоны квартальные. Эмитент первоначально планировал начать размещение выпуска 26 июня со ставкой купона 22% годовых, однако из-за долга перед ФНС перенес размещение на неопределенный срок. Требование об уплате задолженности по налогам компания получила 15 мая. По данным тг-канала организатора размещения - "Финама" - на 24 июня, задолженность компании оплачена, счета разблокированы.

ПАО "Лизинговая компания "Европлан" (MOEX: LEAS) 4 июля с 11:00 до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 001P-07 объемом не менее 5 млрд рублей. Купоны по займу будут переменными и ежемесячными, ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ - не выше 210 базисных пунктов. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты выплаты 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонов. Техразмещение запланировано на 9 июля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.

ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (головная организация группы Positive Technologies, занимающейся разработкой решений в области информационной безопасности) в середине июля планирует провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны. Ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ РФ - не выше 190 базисных пунктов. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

Россельхозбанк принял решение досрочно погасить субординированные облигации 24-26-й серий общим объемом 30 млрд рублей. Погашение 24-й серии состоится 19 июля, 25-й серии - 22 июля, 26-й серии - 23 июля. Ранее РСХБ получил согласование Банка России о возможности досрочного погашения субординированных облигаций данных серий. Банк разместил 10-летние выпуски субордов всех трех серий объемом по 10 млрд рублей каждый в июле 2015 года по ставке квартального купона 13,1% годовых. Ставка 2-40-го купонов по займам переменная и равна ключевой ставке Банка России, действующей по состоянию на 5-й день, предшествующий дате начала купона, плюс 1,6% годовых. Таким образом, ставка текущего, 36-го, купона по всем выпускам равна 17,6% годовых.