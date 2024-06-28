Возможен рост индекса Мосбиржи до 3300п текущим летом - БКС Экспресс

Возможен возврат индекса Мосбиржи к верхней границе многомесячного боковика на уровне 3300 пунктов текущим летом, а на горизонте года таргет является отметка 3800 пунктов, говорится в материале эксперта БКС Экспресс Михаила Зельцера.

"Индексу Мосбиржи в четверг было важно удержаться над прорванной еще в среду динамической линией сопротивления по майско-июньским максимумам - все получилось. Результаты пятничных торгов будут показательны: закрытие сессии, недельного периода и месяца выше наклонной линии подтвердит переход рынка из нисходящей в восходящую стадию, - пишет аналитик в обзоре. - Краткосрочным ориентиром вверх ранее значилась область 3225 пунктов. На следующую неделю этого будет достаточно, поскольку начнется дивидендный июльский сезон, способный чисто технически отнять у индекса на дивгэпах порядка 80 пунктов или 2,5%. Тем самым задача-минимум - отойти как можно выше, чтобы при снижении цен акций "голубых фишек" на размер дивидендов индексу удалось удержаться над уже отвоеванными поддержками".

Зельцер напоминает, что в июле предстоят закрытия реестров у "Магнита", "МТС", "Роснефти", "Ростелекома", "Сургутнефтегаза", Сбербанка, "Татнефти", "Транснефти", "ФосАгро" и других компаний, чьи акции входят в состав индекса Мосбиржи.

"Позже дивиденды начнут возвращаться на рынок и будут реинвестированы, что обеспечит дополнительное топливо для подъема индекса. Летом ожидается возврат к верхней границе многомесячного боковика 3300 пунктов. А на горизонте года таргет индекса Мосбиржи - 3800 пунктов", - считает эксперт БКС Экспресс.

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