27 июня 2024 года 19:10
Цены евробондов РФ в четверг продемонстрировали боковую динамику, несмотря на рост UST
Москва. 27 июня. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка расширились.
Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день всего на 2 базисных пункта - до 70,69% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт, до 8,97% годовых). Облигации с погашением в 2042 году не продемонстрировали ярко выраженной динамики - котировки остались на уровне 70,35% от номинала (доходность не изменилась и составила 8,8% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 5 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 9 базисных пунктов, до 57,86% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 9,55% годовых).
Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за день на 4 базисных пункта, до 79,58% от номинала (доходность увеличилась на 10 базисных пунктов - до 16,54% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали всего на 2 базисных пункта - до 74,52% от номинала (их доходность выросла на 4 базисных пункта и составила 14,24% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году выросли в цене на 3 базисных пункта, подорожав до 69,13% от номинала (доходность увеличилась на 1,5 базисного пункта, составив 13,07% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году опустилась за день на 29 базисных пунктов - до 67,06% от номинала.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 27 июня была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в четверг демонстрируют умеренный рост, отыгрывая новую порцию опубликованной в США макроэкономической статистики.
Американская экономика в первом квартале выросла на 1,4% в пересчете на годовые темпы, по окончательным данным министерства торговли. Ранее сообщалось о повышении на 1,3%. Аналитики также прогнозировали пересмотр до 1,4%.
В свою очередь количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 6 тыс. и составило 233 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Неделей ранее показатель составлял 239 тыс., а не 238 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали уменьшения до 236 тыс. с предварительно объявленного уровня предыдущей недели. Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 15 июня, увеличилось на 18 тыс. - до 1,839 млн. Это самый высокий уровень с ноября 2021 года.
Опубликовано: /Финмаркет/
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