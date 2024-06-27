.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены евробондов РФ в четверг продемонстрировали боковую динамику, несмотря на рост UST
.
ГЛАВНОЕ
В мае промпроизводство в РФ выросло на 5,3%
Рост промпроизводства в РФ в мае ускорился до 5,3% после 3,9% в апреле, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 2,9%. За январь-май промпроизводство в РФ выросло на 5,2%
 
Расходы на нацпроект по туризму оцениваются в 3,5 трлн руб
Совокупные расходы на нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" в 2025-2030 гг. могут составить 3,56 трлн руб. в базовом сценарии. Из федерального бюджета на эти цели предлагается выделить 501,1 млрд руб. Это следует из материалов к...
 
Доля льготных программ в выдачах ипотеки выросла до 75%
По итогам мая на льготные программы пришлось 75% от общего объема выдач ипотеки — это исторический рекорд, следует из предоставленных "Известиям" данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ). По сравнению с апрелем доля займов с господдержкой выросла...
 
Российские банки открывают представительств в дальнем зарубежье
Российские банки меняют форматы работы со странами СНГ, отказываясь от представительских офисов. Однако параллельно они все активнее развивают присутствие в дружественных странах дальнего зарубежья — как через представительства, так и через филиалы,...
 
27 июня 2024 года 19:10

Цены евробондов РФ в четверг продемонстрировали боковую динамику, несмотря на рост UST

Москва. 27 июня. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день всего на 2 базисных пункта - до 70,69% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт, до 8,97% годовых). Облигации с погашением в 2042 году не продемонстрировали ярко выраженной динамики - котировки остались на уровне 70,35% от номинала (доходность не изменилась и составила 8,8% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 5 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 9 базисных пунктов, до 57,86% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 9,55% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за день на 4 базисных пункта, до 79,58% от номинала (доходность увеличилась на 10 базисных пунктов - до 16,54% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали всего на 2 базисных пункта - до 74,52% от номинала (их доходность выросла на 4 базисных пункта и составила 14,24% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году выросли в цене на 3 базисных пункта, подорожав до 69,13% от номинала (доходность увеличилась на 1,5 базисного пункта, составив 13,07% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году опустилась за день на 29 базисных пунктов - до 67,06% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 27 июня была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в четверг демонстрируют умеренный рост, отыгрывая новую порцию опубликованной в США макроэкономической статистики.

Американская экономика в первом квартале выросла на 1,4% в пересчете на годовые темпы, по окончательным данным министерства торговли. Ранее сообщалось о повышении на 1,3%. Аналитики также прогнозировали пересмотр до 1,4%.

В свою очередь количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 6 тыс. и составило 233 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Неделей ранее показатель составлял 239 тыс., а не 238 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали уменьшения до 236 тыс. с предварительно объявленного уровня предыдущей недели. Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 15 июня, увеличилось на 18 тыс. - до 1,839 млн. Это самый высокий уровень с ноября 2021 года.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
27 июня 2024 года 19:50
Рубль в четверг вырос в паре с юанем перед налоговыми выплатами и на фоне дорожающей нефти
Москва. 27 июня. Рубль в четверг вырос в паре с китайским юанем на фоне дорожающей нефти и перед единым днем уплаты налогов, который приходится на пятницу, 28 июня. Курс юаня составил 11,51 руб. в 19:00 мск, что на 20,1 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
27 июня 2024 года 19:40
Рынок акций РФ в четверг вернулся к росту вслед за нефтью, индекс РТС поднялся к уровню месячной давности за счет укрепления рубля
Москва. 27 июня. Рынок акций РФ в четверг вернулся к росту вслед за дорожающей нефтью (Brent поднялась до $86 за баррель), в то время как внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы; индекс МосБиржи закрепился выше 3150 пунктов после утреннего отката в район 3120 пунктов, индекс РТС на закрытие сессии подскочил к уровню месячной давности за счет укрепления рубля. Лидировали в росте бумаги ПАО "Полюс" (+1,5%) и Сбербанка (+1,2%), также отскочил вверх Polymetal (+0,6%) после 2-дневного падения из-за решения компании получить делистинг с Мосбиржи.    читать дальше
.
27 июня 2024 года 19:02
Краткосрочный ориентир для пары рубль/юань - 11,5-12 руб. за юань - ПСБ
Краткосрочным ориентиром для пары рубль/юань выступает диапазон 11,5-12 руб. за юань, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). " Банк России сократит продажи юаней во II полугодии до 8,4 млрд руб. в день с 11,8 млрд руб. в день в I полугодии. - отмечает аналитик Денис Попов. - Фактические...    читать дальше
.
27 июня 2024 года 18:32
"Т-Инвестиции" начали анализ НЛМК с рекомендацией "покупать" для акций компании
"Т-Инвестиции" начали аналитическое покрытие "НЛМК" с рекомендацией "покупать" для акций компании и целевой ценой 258 рублей за бумагу, что соответствует потенциалу роста 46% на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии. По оценкам экспертов, компания покажет рост основных финансовых...    читать дальше
.
27 июня 2024 года 17:55
Акции Диасофта привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции "Диасофта" являются привлекательными для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Разработчик программного обеспечения для финансового сектора и других отраслей экономики представил результаты по МСФО за 2023 финансовый год, закончившийся 31 марта 2024...    читать дальше
.
27 июня 2024 года 17:23
ЦБР, вероятно, повысит ставку до 18% в июле - ПСБ
ЦБ РФ, вероятно, повысит ключевую ставку до 18% годовых по итогам заседания 26 июля 2024 года, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дениса Попова. "Инфляция продолжает усиливаться. Недельный рост цен достиг максимумов с конца декабря - 0,22%, после 0,17% и 0,12% за две предыдущие...    читать дальше
.
27 июня 2024 года 16:54
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "держать" для акций Levi Strauss
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "держать" для акций Levi Strauss & Co. с прогнозной стоимостью на уровне $21 за штуку, сообщается в материале аналитика Александра Гайды. "Эмитент отчитался в среду за второй квартал 2024 финансового года. Выручка выросла на 8% г/г до $1,44 млрд),...    читать дальше
.
27 июня 2024 года 16:26
"Газпромбанк Инвестиции" выделил пять наиболее интересных для покупки акций РФ в текущий момент
"Газпромбанк Инвестиции" выделил пять наиболее интересных для покупки российских акций в текущий момент: "Полюс", "ТКС Холдинг", "Яндекс", "Лента" и Whoosh. "Текущая экономическая обстановка однозначно дает возможность приобрести низковолатильные консервативные долговые ценные бумаги с высокой...    читать дальше
.
27 июня 2024 года 16:03
S&P 500, скорее всего, будет колебаться в диапазоне 5430-5500п в четверг - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, скорее всего, будет колебаться в диапазоне 5430-5500 пунктов в течение торговой сессии четверга, волатильность предполагается средняя, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Михаила Парамонова, аналитик Freedom Finance Global: "Складывается негативный баланс...    читать дальше
.
27 июня 2024 года 15:42
Рубль днем растет в паре с юанем перед налоговыми выплатами и на фоне дорожающей нефти
Москва. 27 июня. Рубль днем в четверг немного укрепляется в паре с китайским юанем на фоне дорожающей нефти и перед единым днем уплаты налогов, который приходится на пятницу, 28 июня. Курс юаня составил 11,54 руб. в 15:00 мск, что на 16,95 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
27 июня 2024 года 15:30
"Т-Инвестиции" пока сохраняют нейтральную оценку акций Диасофта
Аналитики "Т-Инвестиций" пока сохраняют нейтральную оценку перспектив котировок акций "Диасофта", сообщается в обзоре. "Ведущий разработчик программного обеспечения для финансового сектора опубликовал финансовые итоги 2023 года. Компания показала рост выручки на 27% год к году, что совпало с...    читать дальше
.
27 июня 2024 года 14:58
Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Amazon
Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Amazon.com Inc. с целевой ценой $220 на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитика Егора Толмачева. "По итогам торгов 26 июня капитализация Amazon впервые преодолела отметку $2 трлн, - отмечает эксперт. - В...    читать дальше
.
27 июня 2024 года 14:35
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Софтлайна с целью 190 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Софтлайна" с целью 190 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 25%, стоп-приказ: 145 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики обращают внимание на...    читать дальше
.
27 июня 2024 года 14:10
Акции Диасофта не обладают существенным потенциалом роста - "Мои Инвестиции"
Акции ПАО "Диасофт" не обладают существенным потенциалом роста, полагают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". "Компания "Диасофт" опубликовала результаты за 2023 финансовый год (закончился 31 марта 2024 года), которые в целом совпали с ожиданиями менеджмента, - отмечается в комментарии. -...    читать дальше
.
27 июня 2024 года 13:33
Индекс Мосбиржи готовится к новой волне краткосрочного роста - "Велес Капитал"
Индекс Мосбиржи готовится к новой волне краткосрочного роста, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Индекс Мосбиржи выглядит готовым к развитию краткосрочного повышения, которое в ближайшие недели может быть обеспечено в том числе покупками акций перед закрытием...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.