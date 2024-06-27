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27 июня 2024 года 19:50

Рубль в четверг вырос в паре с юанем перед налоговыми выплатами и на фоне дорожающей нефти

Москва. 27 июня. Рубль в четверг вырос в паре с китайским юанем на фоне дорожающей нефти и перед единым днем уплаты налогов, который приходится на пятницу, 28 июня. Курс юаня составил 11,51 руб. в 19:00 мск, что на 20,1 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 28 июня на 2,8424 рубля, до 84,964 руб./$1, и уменьшил курс евро на 3,1257 рубля, до 90,9874 руб./EUR1.

Банк России во втором полугодии 2024 года (с 1 июля по 28 декабря) будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином России объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,4 млрд рублей в день, говорится в сообщении ЦБ.

Банк России с 9 января 2024 года проводит операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Ежедневный объем операций во II полугодии 2024 года будет определяться исходя из анонсируемых Минфином России на третий рабочий день каждого месяца объемов покупки или продажи иностранной валюты, скорректированных на сальдированную величину:

- разницы объема отложенных с 10 августа по 31 декабря 2023 года регулярных операций в рамках бюджетного правила (1,529 трлн рублей) и объема расходования средств ФНБ для финансирования дефицита бюджета вне бюджетного правила за 2023 год (2,9 трлн рублей). Это предполагает продажу в размере 1,371 трлн рублей (с учетом равномерного распределения на весь 2024 год - 5,53 млрд рублей в день);

- продаж валюты в объеме чистого инвестирования средств ФНБ в разрешенные финансовые активы в рублях в I полугодии 2024 года в размере 376 млрд рублей (с учетом равномерного распределения на II полугодие 2024 года - 2,87 млрд рублей в день).

"После введения санкций против Московской биржи курс доллара США к российскому рублю можно оценить либо через кросс-курсы, либо через биржевые инструменты - фьючерсы на доллар США. На пятницу, 28 июня, приходится срок уплаты налогов. По этой причине сегодня курс рубля вырос по отношению к юаню и доллару США. Кроме того, на укрепление рубля в ближайшей перспективе могут повлиять трудности с международными расчетами по импортным операциям", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления операций на финансовых рынках Инбанка Сергей Черняков.

"Активный рост национальной валюты может быть обусловлен завершением налогового периода, пик которого придется на 28 июня. Рубль продолжит поддерживать жесткая монетарная политика Банка России и ее возможное ужесточение. Не исключено, что уже на ближайшем заседании регулятор повысит ставку с шагом 200 б.п., что увеличит привлекательность консервативных финансовых инструментов, будет стимулировать граждан больше сберегать, а также снизит потребительский спрос, а соответственно, и спрос на импорт. При этом стоит отметить, что ЦБ наравне с ужесточением монетарной политикой ослабляет поддержку рубля, снижая объемы продажи валютной выручки в рамках бюджетного правила. Так, в первом полугодии 2024 года продажа иностранной валюты составляла 6,24 млрд руб. ежедневно, а во втором полугодии сократится до 2,87 млрд руб./день. За счет этого поступления на валютный рынок сократятся примерно на $4 млрд. Также правительство недавно снизило объем обязательной продажи валютной выручки российскими экспортерами с 80% до 60%", - отмечает старший портфельный управляющий УК "Первая" Яков Яковлев.

Нефть дорожает на фоне усиления опасений эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Это компенсирует влияние новости о неожиданном увеличении запасов в США на прошлой неделе, сообщает Trading Economics.

Котировки августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск выросли на 0,81% - до $85,92 за баррель. Фьючерсы на WTI на август на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подорожали на 0,63% - до $81,4 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на минувшей неделе выросли на 3,59 млн баррелей, сообщило Минэнерго. В то же время опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 0,2 млн баррелей.

Резервы бензина повысились на 2,65 млн баррелей. При этом эксперты ожидали уменьшения на 0,9 млн баррелей.

Внимание участников торгов также сосредоточено на публикации индекса PCE, ключевого показателя инфляции для Федеральной резервной системы. Этот индикатор будет опубликован в пятницу, и опрошенные Trading Economics эксперты полагают, что в мае его рост замедлился до 2,6% в годовом выражении по сравнению с 2,7% в апреле.

Ставки межбанковского кредитного рынка в четверг преимущественно повысились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 26 июня увеличилась на 9 базисных пунктов, до 15,6% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц, напротив, опустилась на 1 базисный пункт, до 15,82% годовых, срочная версия на три месяца повысилась на 1 базисный пункт - до 16,10% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев поднялась относительно предыдущего торгового дня также на 1 базисный пункт - до 16,34% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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