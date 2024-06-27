Краткосрочный ориентир для пары рубль/юань - 11,5-12 руб. за юань - ПСБ

Краткосрочным ориентиром для пары рубль/юань выступает диапазон 11,5-12 руб. за юань, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

" Банк России сократит продажи юаней во II полугодии до 8,4 млрд руб. в день с 11,8 млрд руб. в день в I полугодии. - отмечает аналитик Денис Попов. - Фактические объёмы операций ЦБ на валютном рынке будут корректироваться на объемы операций Минфина по покупке/продаже валюты в рамках реализации бюджетного правила. По нашим оценкам, проблем с нефтегазовыми сборами у Минфина во II полугодии быть не должно. Он будет покупать валюту в ФНБ и ограничивать чистый объем продажи юаней Банком России - они будут ниже 8,4 млрд рублей в день. Чистые валютные операции ЦБ, вероятно, продолжат поддерживать крепость рубля. Мы ожидали дополнительные меры ЦБ по стабилизации ситуации на валютном рынке. Возможно, было бы целесообразно сильнее уменьшить предложение юаней для предотвращения неоправданного, на наш взгляд, укрепления рубля".

В условиях сохранения продаж валюты со стороны ЦБ краткосрочными ориентирами эксперт банка видит 11,5-12 рублей за юань и около 85-88 рублей за доллар.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.