"Т-Инвестиции" начали анализ НЛМК с рекомендацией "покупать" для акций компании

"Т-Инвестиции" начали аналитическое покрытие "НЛМК" с рекомендацией "покупать" для акций компании и целевой ценой 258 рублей за бумагу, что соответствует потенциалу роста 46% на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии.

По оценкам экспертов, компания покажет рост основных финансовых показателей в текущем году на фоне роста цен на стальную продукцию на внутреннем рынке, что позитивно для потенциальных дивидендов.

Аналитики "Т-Инвестиций" ожидают, что "НЛМК" направит на выплату дивидендов 100% от FCF за 2024 год. По их расчетам, размер дивидендов по акциям "НЛМК" в следующие 12 месяцев может составить 22,8 рубля на акцию, доходность к текущей цене - 13%.

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