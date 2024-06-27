ЦБР, вероятно, повысит ставку до 18% в июле - ПСБ

ЦБ РФ, вероятно, повысит ключевую ставку до 18% годовых по итогам заседания 26 июля 2024 года, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дениса Попова.

"Инфляция продолжает усиливаться. Недельный рост цен достиг максимумов с конца декабря - 0,22%, после 0,17% и 0,12% за две предыдущие недели. Оценка годового уровня инфляции обновила пики, составив 8,6% г/г. Инфляция продолжает отклоняться от прогноза, что может привести к его пересмотру - в район 6,5% г/г на конец года. Наш текущий прогноз - 5,9%. В июле Банк России признает более агрессивный инфляционный сценарий и, вероятно, повысит ключевую ставку на 200 базисных пунктов (б.п.) - до 18% годовых", - пишет эксперт.

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