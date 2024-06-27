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27 июня 2024 года 15:42

Рубль днем растет в паре с юанем перед налоговыми выплатами и на фоне дорожающей нефти

Москва. 27 июня. Рубль днем в четверг немного укрепляется в паре с китайским юанем на фоне дорожающей нефти и перед единым днем уплаты налогов, который приходится на пятницу, 28 июня. Курс юаня составил 11,54 руб. в 15:00 мск, что на 16,95 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларами и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В этой связи наиболее подходящими ориентирами (в том числе для внебиржевого рынка) колебаний курса являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF понизился относительно закрытия предыдущего торгового дня к 15:00 мск на 1,2 рубля, до 85,92 руб./$1, контракт EURRUBF уменьшился на 87 копеек, до 92,51 руб./EUR1.

Банк России во втором полугодии 2024 года (с 1 июля по 28 декабря) будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином России объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,4 млрд рублей в день, говорится в сообщении ЦБ.

Банк России с 9 января 2024 года проводит операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Ежедневный объем операций во II полугодии 2024 года будет определяться исходя из анонсируемых Минфином России на третий рабочий день каждого месяца объемов покупки или продажи иностранной валюты, скорректированных на сальдированную величину:

- разницы объема отложенных с 10 августа по 31 декабря 2023 года регулярных операций в рамках бюджетного правила (1,529 трлн рублей) и объема расходования средств ФНБ для финансирования дефицита бюджета вне бюджетного правила за 2023 год (2,9 трлн рублей). Это предполагает продажу в размере 1,371 трлн рублей (с учетом равномерного распределения на весь 2024 год - 5,53 млрд рублей в день);

- продаж валюты в объеме чистого инвестирования средств ФНБ в разрешенные финансовые активы в рублях в I полугодии 2024 года в размере 376 млрд рублей (с учетом равномерного распределения на II полугодие 2024 года - 2,87 млрд рублей в день).

"На 28 июня приходится пик налоговых платежей в текущем отчетном периоде. Это способствует силе рубля, но носит локальный характер. Позитивным является тот факт, что внутридневная волатильность в рублевых парах снизилась. Это указывает на стабилизацию рынка после недавних потрясений", - отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

"Рубль в среду умеренно слабел, но курс пары "юань-рубль" на Мосбирже по итогам дня снизился. Происходило это на фоне первого за более чем неделю увеличения дневного объема торгов, что может свидетельствовать о подготовке экспортеров к уплате налогов. Сегодня курс пары "юань-рубль" опустился уже к 11,5 руб. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Сейчас в связи с фактором налогового периода курс на время может опускаться ниже 11,5 руб.", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Цены на нефть эталонных марок начали умеренно расти днем в четверг.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск подорожали на 0,79%, до $85,94 за баррель. Фьючерсы на WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,7%, до $81,47 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 0,3%, WTI - на 0,1%.

Мировые рынки ждут публикации индекса PCE, ключевого показателя инфляции для Федеральной резервной системы. Этот индикатор будет опубликован в пятницу, и опрошенные Trading Economics эксперты полагают, что в мае его рост замедлился до 2,6% в годовом выражении с 2,7% в апреле.

Накануне стало известно, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,59 млн баррелей вместо ожидавшегося снижения на 2,8 млн баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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