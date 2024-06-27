Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "держать" для акций Levi Strauss

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "держать" для акций Levi Strauss & Co. с прогнозной стоимостью на уровне $21 за штуку, сообщается в материале аналитика Александра Гайды.

"Эмитент отчитался в среду за второй квартал 2024 финансового года. Выручка выросла на 8% г/г до $1,44 млрд), почти совпав с ожиданиями аналитиков ($1,45 млрд), скорректированная чистая прибыль в $66,2 млн оказалась значительно выше консенсус-прогноза в $42,9 млн. Однако консервативный прогноз по прибыли на год, даже при хороших показателях за 2К24, и чуть меньшая, чем ожидалось, выручка - это факторы, которые окажут давление на котировки в ближайшей перспективе", - указывает эксперт.

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