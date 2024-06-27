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27 июня 2024 года 16:26
"Газпромбанк Инвестиции" выделил пять наиболее интересных для покупки акций РФ в текущий момент
"Газпромбанк Инвестиции" выделил пять наиболее интересных для покупки российских акций в текущий момент: "Полюс", "ТКС Холдинг", "Яндекс", "Лента" и Whoosh. "Текущая экономическая обстановка однозначно дает возможность приобрести низковолатильные консервативные долговые ценные бумаги с высокой доходностью. Однако это не означает, что акции в текущих реалиях неинтересны, - пишет аналитик финансовых рынков сервиса Андрей Стратичук в обзоре. - На наш взгляд, сейчас инвесторам могут быть интересны сбалансированные портфели в зависимости от расположенности к риску, однако в базовом сценарии половина портфеля состоит именно из акций". "Полюс" остается бенефициаром высоких цен на золото в мире, а также защитным активом от ослабления отечественной валюты. Несмотря на рост инвестиционной программы, компания генерирует большой объем свободного денежного потока, который может быть направлен на погашение долга и дивиденды акционерам в будущем. Также в планах эмитента увеличить производство на месторождениях Куранах и Благодатное, что способствует инвестиционной привлекательности акций "Полюса". В текущем году ждем экономического обоснования по Сухому Логу", - указывает Стратичук. "Если в других банках скорость роста стоимости фондирования превышает рост процентных и комиссионных доходов, то Т-банк держит маржу стабильной. Вдобавок брокеридж и страхование развиваются быстрыми темпами. Мы ждем уточнения параметров сделки по консолидации Росбанка (предполагаем, что дополнительная эмиссия составит около 60 млн акций "ТКС Холдинга"). По итогам года ждем 105 млрд руб. прибыли до консолидации Росбанка и в 2025 году возврат к выплатам дивидендов", - пишет эксперт сервиса в материале. "Яндекс" продемонстрировал сильный первый квартал, рост выручки и улучшение маржинальности. После начала торгов у институциональных инвесторов появится возможность покупать акции эмитента. Компания стала российской, а значит, начнет активнее общаться с инвесторами. Все это вместе с сильными результатами может стать драйверами роста для данных ценных бумаг", - считает аналитик. "Лента" - неочевидный игрок, бумаги которого могут оказаться "лучше рынка". Компания в конце 2023 года приобрела сеть магазинов у дома "Монетка", что вместе с закрытием нерентабельных супермаркетов способствовало росту выручки и прибыли. У руководства амбициозные планы по росту выручки к 2025 году (до 1 трлн рублей) и маржинальности по показателю EBITDA на уровне 7%. Новый акционер запустил процедуру трансформации бизнеса в лидера отрасли, возможно, пока не по объему доходов, но по эффективности, - указывает Стратичук. - Все новые покупки осуществляются с привлечением долга, и это делает идею более рискованной в реалиях высокой ставки. Однако "Лента" работает в секторе ритейла, отличающегося стабильностью, а новые покупки выглядят точечными и очень перспективными. Ждем от компании новых M&A-сделок, снижения долговой нагрузки и возврата к дивидендам в 2025-2026 годах". "Для Whoosh наступает основной период получения выручки: это второй и третий кварталы. Кикшеринг серьезно усилил свои позиции на российском рынке, нарастив парк и работая вместе с правительством над инфраструктурой для СИМ (средства индивидуальной мобильности), поэтому уже за пять месяцев увеличил локации присутствия и парк, а также количество активных пользователей. Отчеты за второй и третий кварталы ожидаем сильными, - пишет аналитик сервиса в обзоре. - В 2023 году компания вышла в страны Латинской Америки, где пока нет конкурентов, и работает над завоеванием рынка, что может дать приток валютной выручки. Инвестиции производятся с участием заемного капитала ввиду отсутствия положительного свободного денежного потока на фоне роста инвестиционной программы. Ждем дивидендов в конце осени-начале зимы и рост прибыли год к году". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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