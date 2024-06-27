S&P 500, скорее всего, будет колебаться в диапазоне 5430-5500п в четверг - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, будет колебаться в диапазоне 5430-5500 пунктов в течение торговой сессии четверга, волатильность предполагается средняя, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Михаила Парамонова, аналитик Freedom Finance Global:

"Складывается негативный баланс рисков на фоне распродаж в акциях Micron Technology, что может привести к снижению котировок технологических компаний. Такая динамика может распространиться и на широкий рынок из-за высокой доли этих эмитентов в индексах", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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