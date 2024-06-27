Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Amazon.com Inc. с целевой ценой $220 на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитика Егора Толмачева.

"По итогам торгов 26 июня капитализация Amazon впервые преодолела отметку $2 трлн, - отмечает эксперт. - В результате компания стала пятым в истории фондового рынка эмитентом со столь высокой оценкой. Говоря о перспективах Amazon в направлении ИИ, стоит напомнить, что она остается самым крупным в мире провайдером облачной инфраструктуры и в последние кварталы демонстрирует ускорение роста бизнеса. Рассчитываем на сильные результаты компании за второй квартал, отчет будет опубликован в конце июля".

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