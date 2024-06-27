Акции Диасофта не обладают существенным потенциалом роста - "Мои Инвестиции"

Акции ПАО "Диасофт" не обладают существенным потенциалом роста, полагают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Компания "Диасофт" опубликовала результаты за 2023 финансовый год (закончился 31 марта 2024 года), которые в целом совпали с ожиданиями менеджмента, - отмечается в комментарии. - Выручка увеличилась на 27% г/г до 9,1 млрд руб., EBITDA выросла на 27% г/г до 3,9 млрд руб., рентабельность сохранилась на уровне прошлого года - 42,8%, однако оказалась немного ниже прогноза менеджмента. Чистая прибыль выросла на 16% г/г до 3,1 млрд руб. Менеджмент подтвердил планы по ежеквартальной выплате дивидендов в размере не менее 80% EBITDA в 2024 г. По нашим расчетам, это может соответствовать доходности около 7% за весь 2024 финансовый год".

Аналитики телеграм-канала считают, что текущий мультипликатор на уровне 13,9 EV/EBITDAС 2024г уже в полной мере учитывает перспективы развития "Диасофта" и не предполагает существенного потенциала роста котировок в ближайшее время.

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