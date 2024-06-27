"БКС МИ" назвал акции-фавориты для покупок на краткосрочную перспективу

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") составил список акций-фаворитов для покупок на краткосрочную перспективу, в который вошли "ЛУКОЙЛ", "Газпром нефть", "Татнефть", "ТКС Холдинг", "МТС", Сбербанк и "ТМК", сообщается в обзоре инвесткомпании.

"При одобрении правительства "ЛУКОЙЛ" планирует выкупить 25% акций у инвесторов из "недружественных стран" с 50%-ным дисконтом. В зависимости от параметров сделки такой шаг может повысить нашу оценку на 15-35%. В ближайшие годы мы ожидаем возврат к выплатам дивидендов в размере 100% от свободного денежного потока, включая 85% за 2024 год с дивидендной доходностью 16,2%", - пишут аналитики.

По их мнению, мощный потенциал роста "Газпром нефти" завязан на ее проекты. Сейчас менеджмент сосредоточился на росте добычи конденсата, который не ограничен сделкой ОПЕК+. Эксперты полагают, что новая дивидендная политика, 75% чистой прибыли, не до конца заложена в прогнозы рынка, и мы ждем дивдоходность 17,1% за 2024 год (крупнейшая в отрасли).

"Как и во всем нефтяном секторе, прибыль "Татнефти" в 2023 году превзошла докризисные уровни 2015-21гг, - пишут далее стратеги "БКС МИ". - Стратегия развития "Татнефти" до 2030 года предусматривает целевой уровень добычи в 810 тыс. баррелей в сутки - гораздо выше пикового уровня в постсоветскую эпоху (585 тыс. в 2019 году). Полагаем, что компания будет направлять на дивиденды за 2024-25 годы 70% чистой прибыли, а на длинном горизонте - 75%".

Что касается Сбербанка, то он, на взгляд аналитиков, остается фундаментально привлекательным кейсом с историей развития в "человекоцентричную" компанию и сильным капиталом, что предполагает высокие дивиденды.

"ТКС Холдинг" - сильный финтех-игрок с растущей клиентской базой, которая достигла 41,9 млн, - пишут далее эксперты. - На наш взгляд, интеграция с Росбанком усилит рыночные позиции и позволит достичь целевой рентабельности в 30%+. Ожидаем, что ТКС сохранит последовательный рост прибыли и высокие уровни рентабельности".

"МТС" - Крупнейший оператор мобильной связи, с дополнительными источниками роста в банковском и рекламном сегментах, и с многолетней историей дивидендов. У экспертов "БКС МИ" нейтральный взгляд на акции "МТС" на 12 месяцев, но краткосрочно они ждут позитивной динамики в преддверии закрытия реестра 16 июля, учитывая довольно высокую дивдоходность (12%).

"ТМК" - доминирующий игрок на рынке нефтяных труб с долей свыше 90% на российском рынке. Полагаем, что недавнее падение котировок бумаги выглядит фундаментально необоснованно. Акции "ТМК" торгуются с дисконтом 20-25% против исторических значений по Р/Е - двузначный дивидендный потенциал на среднесрочном периоде может привести к переоценке", - отмечается в комментарии.

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