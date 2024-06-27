"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку рынка акций РФ на долгосрочном горизонте, говорится в обзоре инвесткомпании.

"Мы пересмотрели целевой уровень индекса до 3800 с потенциальной доходностью в 23% (31% дивидендами), и сохраняем нейтральный взгляд с учетом стоимости акционерного капитала, - пишут эксперты. - По мультипликатору P/E рынок акций РФ остается дешевым и торгуется на уровне 4,3х - дисконт 30% к историческим средним значениям. Целевой P/E рынка с учетом потенциала роста 31% - 5,6х, что на 8% ниже исторического среднего в 6,1х. Из секторов предпочитаем финансы и металлы с потенциалом роста 41% и 35%".

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