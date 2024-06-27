ЦБ РФ может пойти на повышение ставки в июле из-за ускорения инфляции - Альфа-банк

ЦБ РФ может пойти на повышение ставки в июле из-за ускорения инфляции, несмотря на укрепление курса рубля и признаки торможения в сегменте корпоративного кредитования, полагает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

"Как сообщил Росстат, инфляция за период c 18 по 24 июня ускорилась до 0,22% н/н с 0,17% неделей ранее. По состоянию на 24 июня инфляция составила 0,58% с начала месяца, или 8,61% г/г, - отмечает эксперт. - Главной настораживающей тенденцией стало ускорение роста цен на бензин, что в будущем может оказывать эффект на динамику цен по широкому кругу товаров. Эта тенденция особенно негативна в сочетании с проявившемся недавно ростом инфляционных ожиданий предприятий в сельском хозяйстве - такая тенденция отмечена в одной из недавних публикаций ЦБ РФ. Мы ожидаем инфляцию на уровне 8,6-8,7% г/г по итогам июня и 9,0-9,1% г/г по итогам июля, что, на наш взгляд, дает основание для повышения ставки ЦБ РФ даже несмотря на сложившееся в последние недели укрепление курса рубля и некоторые признаки торможения в сегменте корпоративного кредитования".

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