Рынок акций РФ утром снижается после 2-дневного роста, лидирует в откате Совкомфлот

Москва. 27 июня. Рынок акций РФ утром в четверг снижается по большинству blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и стабилизации нефти (Brent подросла к $85,5 за баррель), индекс МосБиржи просел в район 3130 пунктов во главе с бумагами "Совкомфлота", также проседают акции Polymetal из-за решения компании получить делистинг с Мосбиржи.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3134,01 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1124,38 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,9%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 27 июня, составляет 87,8064 руб. (+0,5294 рубля).

Подешевели акции "Совкомфлота" (-2,1%), Polymetal (-1,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,5% и -0,8% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,3%), бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,6%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%).

Подорожали акции "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (+0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%), "префы" Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", учитывая замедление темпов роста в предыдущие дни, рынок акций РФ в четверг может завершить день без явного результата. При этом нельзя игнорировать возможное восстановление силы покупателей, которые могут завершить неделю ростом. Между тем, вышедшие накануне данные ЦБ РФ по инфляции, скорее всего, охладят позитивные настроения. В США сегодня планируется публикация динамики ВВП за I квартал, что может сопровождаться увеличением волатильности на фондовом рынке, полагают эксперты.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи в четверг будет двигаться в диапазоне 3140-3180 пунктов. Ситуация для российского рынка развивается по позитивному сценарию, в текущих условиях шансы увидеть индекс вблизи отметки 3300 пунктов к концу лета увеличиваются, полагает он.

Акции Сбербанка торгуются вблизи максимумов с начала года. Видя сильный спрос со стороны инвесторов, можно предположить, что дивидендный "гэп" будет закрыт быстро, полагает Головинов.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", Росстат сообщил о росте индекса потребительских цен в период с 18 по 24 июня на 0,22% по сравнению с ростом на 0,17% и 0,12% в предыдущие две недели. Это самый сильный рост цен за неделю в 2024 году. Таким образом, инфляция выросла с начала июня на 0,58%, с начала года - на 3,82%, за 12 месяцев - на 8,5%.

На следующей неделе пройдет плановое повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, что также добавит свой вклад в инфляцию. Тенденция к ускорению инфляции увеличивает вероятность повышения ключевой ставки на заседании Банка России 26 июля. Таким образом, повышенная волатильность на рынке акций может сохраняться вплоть до заседания регулятора, полагают эксперты.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов, рынок акций РФ после двух дней роста подал намек на слом нисходящего тренда от последней декады мая, хотя пока говорить о завершении среднесрочного падения все еще рано.

"Мы в целом позитивно смотрим на акции банков, по которым ожидаются дивиденды. Здесь вне конкуренции Банк "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), акции которого обновили исторический максимум. Интересен Сбер, который обещает относительно быстро закрыть дивидендный "гэп" и увеличить в дальнейшем размер выплат за текущий год", - полагает эксперт.

Вместе с тем, стоит учитывать, что майская статистика ЦБ РФ по банковскому сектору свидетельствует об ухудшении ситуации в отрасли, и нужно быть готовым к тому, что в дальнейшем банки будут сокращать размер прибыли месяц от месяца. Поэтому делать новые среднесрочные покупки банков по нынешним ценам выглядит довольно рисковым занятием. Более того, не исключено начало фиксации спекулятивной прибыли по ним, в первую очередь, по выстрелившим в последние дни бумагам ВТБ, считает Антонов.

Что касается нефтяного рынка, что "быкам" стоит обратить внимание на фигуру "расходящийся треугольник" на дневном графике, выход из которой в большинстве случаев бывает очень сильным и причем вниз, предупреждает Антонов.

В Азии в четверг наблюдалась негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,8%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng теряет 2,1%), в Европе динамика смешанная (индексы FTSE, DAX, CAC40 изменились на 0,01-0,3%) и "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,2-0,3%).

Давление на мировые рынки акций оказывают сочетание слабых статданных, отсутствие масштабных экономических стимулов и ясных прогнозов для денежно-кредитной политики.

Негативным фактором для фондовых индексов, в частности, стало заявление члена совета управляющих Федеральной резервной системы Мишель Боуман о том, что регулятору, возможно, придется снова повышать базовую процентную ставку, если инфляция прекратит замедление с текущих уровней или ускорится.

Розничные продажи в Японии в мае выросли на 3% в годовом выражении и повысились на 1,7% в помесячном. В апреле рост составлял 2% и 1,2% соответственно.

Инфляционные ожидания австралийцев в июне выросли до 4,4% с майских 4,1%, и рынок повысил оценку вероятности повышения ключевой процентной ставки австралийского ЦБ в августе до 40% с 10% ранее.

На нефтяном рынке утром в четверг цены пытаются продолжить рост после локальной коррекции на азиатской сессии.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $85,51 за баррель (+0,3% и +0,3% накануне), августовская цена фьючерсов на WTI - $81,15 за баррель (+0,3% и +0,1% в среду).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,59 млн баррелей, запасы бензина - на 2,65 млн баррелей, резервы дистиллятов уменьшились на 377 тыс. баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 2,82 млн баррелей, бензина - на 1,5 млн баррелей, дистиллятов - на 1,05 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились "префы" ПАО "Томская распределительная компания" (MOEX: TORS) (-5,5%), акции ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (-5,4%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (-4,6%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-3%), "префы" банка "Санкт-Петербург" (-2,6%).

Выросли бумаги ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (+9,8% и +9,9% "префы"), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+9%), ПАО "Смарттехгрупп" (MOEX: CARM) (+3,5%).

Выручка ПАО "Диасофт" (MOEX: DIAS) (+0,6%) по итогам 2023 финансового года (завершился 31 марта 2024 года) составила 9,14 млрд рублей, увеличившись на 27,1% по сравнению с показателем 2022 года, сообщила компания. Чистая прибыль увеличилась на 16%, до 3,1 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 15,03 млрд рублей (из них 3,8 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,77 млрд рублей на бумаги ВТБ и 1,29 млрд рублей на акции "Газпрома").