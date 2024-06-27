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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Возможен временный уход пары рубль/юань ниже отметки 11,5 руб. за юань - банк "Санкт-Петербург"
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27 июня 2024 года 11:31

Возможен временный уход пары рубль/юань ниже отметки 11,5 руб. за юань - банк "Санкт-Петербург"

Возможен временный уход пары рубль/юань ниже отметки 11,5 руб. за юань в связи с фактором налогового периода, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль в среду умеренно слабел, но курс CNY/RUB на Мосбирже по итогам дня снизился, - пишут аналитики. - Происходило это на фоне первого за более чем неделю увеличения дневного объема торгов, что может свидетельствовать о подготовке экспортеров к уплате налогов. В четверг курс CNY/RUB опустился уже к 11,5 руб./юань. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Сейчас в связи с фактором налогового периода курс на время может опускаться ниже 11,5 руб./юань".

Нефтяные цены смогли в среду умеренно вырасти. Эксперты отмечают, что котировки показывали восходящую динамику даже на фоне укрепившегося доллара и данных от Минэнерго США, показавших рост как запасов нефти, так и запасов бензина. В четверг фьючерсы Brent торгуются у $85,1/барр. и в целом, по мнению аналитиков банка, котировки пока могут задержаться вблизи $85/барр.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ


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