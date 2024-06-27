Рубль утром растет к китайскому юаню перед единым днем уплаты налогов в пятницу

Москва. 27 июня. Китайский юань слабеет на Московской бирже утром в четверг, рубль растет на фоне подготовки экспортеров к единому дню уплаты налогов в пятницу, 28 июня.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,5815 руб. (-13,15 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 29,33 коп. ниже уровня действующего официального курса.

"На 28 июня приходится пик налоговых платежей в текущем отчетном периоде. Это способствует силе рубля, но носит локальный характер. Позитивным является тот факт, что внутридневная волатильность в рублевых парах снизилась. Это указывает на стабилизацию рынка после недавних потрясений", - отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Цены на нефть эталонных марок умеренно опускаются утром в четверг после слабого подъема по итогам сессии в среду.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:10 мск составляет $85,12 за баррель, что на 0,13% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене на 0,19%, до $80,74.

Накануне стало известно, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,59 млн баррелей. Товарные запасы бензина выросли на 2,65 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 377 тыс. баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 2,82 млн баррелей, бензина - на 1,5 млн баррелей, дистиллятов - на 1,05 млн баррелей.