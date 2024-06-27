ПСБ сохраняет позитивную оценку акций Softline

Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет позитивную оценку перспектив котировок акций Softline, сообщается в материале аналитиков.

Структура ГК Softline - SL Soft (разработчик российских бизнес-приложений) - приобрела контролирующую долю в ООО "МД Аудит" (разработчик IT-систем для ритейла). Как говорится в сообщении ПАО "Софтлайн", SL Soft начинает формирование продуктового кластера для ритейла и планирует серию стратегических поглощений с целью дальнейшего расширения своего портфеля в указанном сегменте.

"Таким способом эмитент расширит собственную экосистему. Это является одной из ключевых стратегических задач до 2030 года. Интеграция приобретенных решений может положительно сказаться на финпоказателях компании уже в текущем году. У Softline планы нарастить оборот минимум до 110 млрд руб., валовую прибыль - до 30 млрд руб. Компания успешно перенастроилась с зарубежных поставщиков на отечественных и делает ставку на собственные высокорентабельные продукты. Сохраняем положительный взгляд на ее бумаги", - пишут эксперты банка в комментарии.

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