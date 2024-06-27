Индекс Мосбиржи проведет торги четверга в диапазоне 3140-3180п - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, проведет торговую сессию в четверг в диапазоне 3140-3180 пунктов, прогнозирует эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Ситуация для российского рынка развивается по позитивному сценарию. В текущих условиях шансы увидеть индекс вблизи отметки 3300 пунктов к концу лета увеличиваются", - указывает аналитик в комментарии.

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