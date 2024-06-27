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27 июня 2024 года 09:52
Индекс Мосбиржи проведет торги четверга в диапазоне 3140-3180п - ПСБ
Индекс Мосбиржи, скорее всего, проведет торговую сессию в четверг в диапазоне 3140-3180 пунктов, прогнозирует эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Ситуация для российского рынка развивается по позитивному сценарию. В текущих условиях шансы увидеть индекс вблизи отметки 3300 пунктов к концу лета увеличиваются", - указывает аналитик в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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