Размещение флоатеров на аукционах поддерживает отскок рынка ОФЗ - ПСБ

Размещение флоатеров на аукционах Минфина РФ поддерживает отскок рынка рублевых гособлигаций, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

"Восстановление рынка ОФЗ в среду было продолжено - доходность индекса RGBI снизилась на 22 б.п. (до 15,47% годовых). Рынок поддерживает переход Минфина к предложению флоатеров на аукционах. Всего за квартал ведомство существенно сократило объемы размещения госбумаг, выполнив план лишь на половину (506 млрд руб.). В середине июля погашается выпуск ОФЗ-ПД на 400 млрд руб., что в совокупности со снижением предложения классических бумаг должно поддержать рынок, - отмечает эксперт. Вместе с тем, на наш взгляд, большая часть коррекционного снижения кривой уже состоялась - ожидаем переход к консолидации индекса RGBI при достижении доходности около 15,3% годовых".

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