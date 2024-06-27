Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 27 июня. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе ожиданий возможного повышения ключевой ставки ЦБ РФ на июльском заседании, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в среду. Как стало известно 26 июня, продажи новых домов в США в мае упали на 11,3% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 619 тыс. в пересчете на годовые темпы, обновив минимум за полгода. Согласно пересмотренным данным, в апреле было реализовано 698 тыс. новостроек (рост на 2,1%), а не 634 тыс. (снижение на 4,7%), как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения продаж в прошлом месяце до 640 тыс., то есть на 1% с ранее объявленного апрельского уровня.

Тем временем член совета управляющих американского ЦБ Лиза Кук заявила, что Федеральная резервная система сможет снизить процентные ставки на фоне замедления инфляции и охлаждения рынка труда. "Сроки любой такой корректировки будут зависеть от динамики экономических данных и того, что они подразумевают в плане перспектив экономики и баланса рисков", - добавила она.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона опускаются в четверг, поскольку сочетание слабых статданных, отсутствия масштабных экономических стимулов и ясных прогнозов для денежно-кредитной политики оказывает давление на мировые рынки акций. Негативным фактором для фондовых индексов, в частности, стало заявление члена совета управляющих Федеральной резервной системы Мишель Боуман о том, что регулятору, возможно, придется снова повышать базовую процентную ставку, если инфляция прекратит замедление с текущих уровней или ускорится.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite в ходе торгов уменьшился на 0,5%, гонконгский Hang Seng упал на 2%. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов снизился на 0,82%. Южнокорейский индекс Kospi потерял 0,45%. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 снижается на 0,75%. Инфляционные ожидания австралийцев в июне выросли до 4,4% с майских 4,1%, и рынок повысил оценку вероятности повышения ключевой процентной ставки австралийского ЦБ в августе до 40% с 10% ранее.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок слегка опускаются утром в четверг после слабого подъема по итогам сессии в среду. Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $85,17 за баррель, что всего на 0,09% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Накануне эти контракты выросли в цене на 0,3%, до $85,25 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустились к этому моменту на 0,14%, до $80,79. В среду контракт подорожал на 0,1%, до $80,90 за баррель.

Накануне стало известно, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,59 млн баррелей. Товарные запасы бензина выросли на 2,65 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 377 тыс. баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 2,82 млн баррелей, бензина - на 1,5 млн баррелей, дистиллятов - на 1,05 млн баррелей.

Геополитика также остается в центре внимания нефтяных трейдеров. "Полномасштабная война между Израилем и "Хезболлой" может затянуть в конфликт другие страны, включая таких крупных производителей нефти, как Иран, Саудовская Аравия и Ирак", - сказал исполнительный директор Mizuho Securities Боб Ягер.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 26 июня практически не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 18,527 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 9,696 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду вырос на 0,12% и составил 104,24 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,15%, поднявшись до 899,77 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-21Р" (+1,28%), "ДОМ.РФ-001P-02R" (+0,67%) и "ГК Самолет БО-П12" (+0,34%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-32" (-0,55%), "АФК Система-1Р-24" (-0,53%) и "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (-0,4%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что НАО "Первое клиентское бюро" (ПКБ, ранее - "Первое коллекторское бюро") завершило размещение 4-летних облигаций серии 001Р-05 объемом 3 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 21 июня. Купоны по выпуску будут переменными, продолжительность 1-го купонного периода составит 2 дня; со 2-го по 49-й купоны - ежемесячно. Спред к ключевой ставке ЦБ установлен в размере 3% годовых (ставка 1-2-го купонов - 19% годовых). По выпуску предусмотрена амортизация: с 26-го по 48-й купонные периоды будет погашено по 4,1% от номинальной стоимости, в 49-й купонный период - 5,7% от номинальной стоимости.

АО "Симпл солюшнз кэпитл" завершило размещение 10-летних облигаций с 3-летней офертой серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей. Размещение займа продолжалось с 15 февраля. По выпуску предусмотрены ежемесячные переменные купоны, спред к ключевой ставке ЦБ (значение которой берется на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купона) установлен в размере 3% годовых.

ООО "РЕСО-лизинг" установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии БО-П-26 объемом 3 млрд рублей на уровне 18,5% годовых. Ставки 2-13-го квартальных купонов будут равны процентной ставке 1-го купона. По окончании 13-го купона, примерно через 3,2 года (в сентябре 2027 года), предусмотрена оферта. Сбор заявок на выпуск прошел 26 июня. Техразмещение запланировано на 28 июня.

АО "Новосибирскавтодор" 27 июня начнет размещение 2-летних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей. Датой окончания размещения станет 27 сентября или дата размещения последней облигации выпуска. Ставка квартальных купонов на весь срок обращения установлена на уровне 19% годовых. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

ООО "Пионер-лизинг" установило ставку 27-го купона облигаций 1-й серии на уровне 23,33% годовых. Размещение 10-летнего выпуска объемом 400 млн рублей началось 7 июня 2022 года и закончилось 23 мая 2023 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 19,18% годовых. Ставки последующих купонов переменные и определяются исходя из значения срочной 6-месячной процентной ставки RUONIA + 7%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

ООО "Новосибирский завод резки металла" (НЗРМ) установило ставку 31-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых. Эмитент завершил размещение 5-летнего выпуска объемом 160 млн рублей в январе 2022 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 14,75% годовых, к ней приравнены ставки 2-18-го купонов, купоны ежемесячные. Ставки 19-60-го купонов равны наименьшему из значений: ключевой ставке ЦБ, действующей на 7-й рабочий день до даты начала купона, плюс 5,75% годовых, но не более 15,75% годовых. По займу предусмотрено частично-досрочное погашение: в даты окончания 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го и 57-го купонов будет погашено по 7,5% от номинала, еще 25% от номинала - в дату окончания 60-го купона.

ООО "Городской супермаркет" (операционная компания сети "Азбука вкуса") выкупило в рамках оферты 408 тыс. 32 облигации серии БО-П01 по цене 100% от номинала. Объем займа составляет 3,5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 11,66% займа. Эмитент разместил 10-летний выпуск облигаций на 3,5 млрд рублей в июне 2019 года. Ставка текущего квартального купона до следующей оферты через год (в июне 2025 года) - 16% годовых.