Говорить о завершении среднесрочного падения индекса Мосбиржи рано - "Алор Брокер"

Говорить о завершении среднесрочного падения индекса Мосбиржи еще рано, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

"Российский рынок акций в среду продолжил подъем, причем рост был довольно сильным - индекс Мосбиржи прибавил 1,3%, подав намеки на слом нисходящего тренда от последней декады мая. Но все же говорить о завершении среднесрочного падения еще рано. Внешний фон в четверг утром умеренно негативный", - указывает эксперт в материале инвесткомпании.

"В лидерах роста в среду вновь были акции финансового сектора. Так, ВТБ прибавил почти 5,8%. Мы в целом позитивно смотрим на акции банков, но прежде всего на те, по которым стоит ждать дивиденды. Здесь вне конкуренции банк "Санкт-Петербург", который обновил исторический максимум. Интересен Сбербанк, который обещает относительно быстро закрыть дивидендный "гэп" и увеличить размер выплат за текущий год, - пишет Антонов в обзоре. - Вместе с тем стоит учитывать, что майская статистика ЦБ РФ по банковскому сектору свидетельствует об ухудшении ситуации в отрасли, и нужно быть готовым к тому, что в дальнейшем банки будут сокращать размер прибыли месяц от месяца. Поэтому делать новые среднесрочные покупки акций банков по нынешним ценам кажется нам довольно рисковым занятием. Более того, мы не исключаем начала фиксации спекулятивной прибыли по ним, в первую очередь по сильнее других выросшему ВТБ".

Также эксперт инвесткомпании отмечает, что в аутсайдерах дня были бумаги "ПИКа", в то время как Etalon и ЦИАН вошли в десятку лучших. "Но ранее "ГК ПИК" торговался намного сильнее рынка, проигнорировав его обвал. Данная аналогия также говорит не в пользу продолжения покупок акций банков. В целом на девелоперов смотрим пессимистично, поскольку сворачивание со второго полугодия льготных программ ипотеки сильно ударит по их бизнесу", - указывает Антонов.

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