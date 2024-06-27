Потенциал роста цены акций банков на рынке РФ еще не исчерпан - БКС Экспресс

Потенциал роста котировок акций банков на российском фондовом рынке еще далеко не исчерпан, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Индекс Мосбиржи в последние дни движется по оговоренному маршруту: ложный прокол 3000 пунктов, быстрый выкуп просадки, коррекция к поддержке 3090 пунктов и "штурм" среднесрочного нисходящего сопротивления по пикам мая-июня. Формация заточена на вверх. По инерции в четверг может быть еще выше, даже несмотря на слабый внешний фон. Технически открыто пространство для маневра к 3225 пунктам, но это локальная история. Стратегически уже смотрим на 3800 пунктов, и для этого есть все вводные", - пишет аналитик в обзоре.

Как правило, отмечает Зельцер, акции финансового сектора более чувствительны к общерыночному сентименту - на спуске широкого рынка они могут падать быстрее, а при улучшении биржевых настроений бодро идут вверх. "По нашим оценкам, именно бумаги банков должны были возглавить подъем, что и наблюдаем: акции ВТБ раллируют который день и показывают наивысшую доходность среди всех компонентов индекса Мосбиржи, акции Сбербанка готовятся обновить многолетние максимумы, бумаги банка "Санкт-Петербург" уже переписали абсолютные исторические вершины, "пробуждаются" и покупатели акций "ТКС Холдинг". Потенциал финсектора далеко не исчерпан", - указывает эксперт.

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