26 июня 2024 года 19:12
Цены евробондов РФ в среду продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение UST
Москва. 26 июня. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка сузились.
Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 6 базисных пунктов - до 70,69% от номинала (доходность снизилась на 0,5 базисного пункта, до 8,97% годовых). Облигации с погашением в 2042 году не продемонстрировали ярко выраженной динамики - котировки остались на уровне 70,35% от номинала (доходность не изменилась и составила 8,79% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 6 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 9 базисных пунктов, до 57,85% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 9,54% годовых).
Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене за день всего на 2 базисных пункта, до 79,57% от номинала (доходность увеличилась на 1 базисный пункт - до 16,47% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали также на 2 базисных пункта - до 74,52% от номинала (их доходность не изменилась и составила 14,2% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году выросли в цене на 2 базисных пункта, подорожав до 69,13% от номинала (доходность не изменилась, составив 13,05% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году опустилась за день на 27 базисных пунктов - до 67,06% от номинала.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 26 июня была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в среду демонстрируют умеренное снижение, отыгрывая новую порцию опубликованной в США макроэкономической статистики.
Продажи новых домов в США в мае упали на 11,3% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 619 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Это минимальный уровень за полгода. Согласно пересмотренным данным, в апреле было реализовано 698 тыс. новостроек (рост на 2,1%), а не 634 тыс. (снижение на 4,7%), как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения продаж в прошлом месяце до 640 тыс., то есть на 1% с ранее объявленного апрельского уровня. Продажи новостроек в мае были на 16,5% ниже, чем в том же месяце 2023 года. Медианная цена нового дома в США в прошлом месяце составляла $417,4 тыс. по сравнению с $421,2 тыс. год назад и $417,9 тыс. в апреле этого года.
Тем временем член совета управляющих американского ЦБ Лиза Кук заявила, что Федеральная резервная система сможет снизить процентные ставки на фоне замедления инфляции и охлаждения рынка труда. "Сроки любой такой корректировки будут зависеть от динамики экономических данных и того, что они подразумевают в плане перспектив экономики и баланса рисков", - добавила она.
Опубликовано: /Финмаркет/
.
26 июня 2024 года 19:43
Москва. 26 июня. Рынок акций РФ в среду сохранил умеренный оптимизм на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок, сдерживающим "быков" фактором выступила просевшая нефть (Brent опустилась ниже $85 за баррель). Индекс МосБиржи поднялся выше рубежа 3150 пунктов, в лидерах роста выступили акции ВТБ (+6,5%), аутсайдерами - акции Polymetal (-2,1%) из-за решения компании уйти с Мосбиржи. читать дальше
.
26 июня 2024 года 19:33
Москва. 26 июня. Рубль в среду заметно укрепился в паре с китайским юанем при подготовке экспортеров к единому дню уплаты налогов, который приходится на пятницу, 28 июня. Курс юаня составил 11,71 руб. в 19:00 мск, что на 18,2 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.
26 июня 2024 года 19:03
"Газпромбанк Инвестиции" закрыл торговую идею "покупать акции Совкомбанка с целевой ценой 24,5 рубля" с горизонтом инвестирования на ноябрь 2024 года, открытую 20 марта текущего года, сообщается в комментарии аналитиков сервиса.
"Высокая ключевая ставка сказалась на прибыли компании сильнее наших... читать дальше
.
26 июня 2024 года 18:45
"Газпромбанк Инвестиции" закрыл торговую идею "покупать акции ПАО "Совкомфлот" с целевой ценой 155 рублей за бумагу с горизонтом инвестирования на июль 2024 года, открытую 16 апреля текущего года, говорится в комментарии аналитиков сервиса.
"Сильный отчет и дивиденды могли придать импульс роста... читать дальше
.
26 июня 2024 года 18:31
"Газпромбанк Инвестиции" закрыл торговую идею "покупать акции "Роснефти" с целевой ценой 607 рублей, открытую 28 марта 2024 года, в связи с коррекцией на рынке акций, сообщается в комментарии.
"Фундаментальные драйверы для роста, на которые мы рассчитывали в марте 2024 года - сильный отчет и... читать дальше
.
26 июня 2024 года 18:10
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку перспектив котировок акций "АЛРОСА", сообщается в материале аналитиков.
"De Beers снизила продажи алмазов на 31% г/г и 40% против средних в пятом цикле. По его итогам компания реализовала алмазное сырье на сумму $315 млн, что было ниже... читать дальше
.
26 июня 2024 года 17:46
Вероятно продолжение роста котировок акций NetEase Inc. в ближайшее время, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара".
"Правительство КНР в июне дало зеленый свет большему количеству онлайн-игр, чем в мае, что подтолкнуло, в частности, к росту на 6% котировки бумаг NetEase. Если и в апреле,... читать дальше
.
26 июня 2024 года 17:20
Акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания транспортной группы FESCO) в настоящее время непривлекательны для долгосрочных вложений, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиций".
"Несмотря на наличие сдерживающих факторов, ожидается, что в 2024 году контейнерный рынок в... читать дальше
.
26 июня 2024 года 16:53
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Vertex Pharmaceuticals до $584,8 за штуку на горизонте года (что предполагает потенциал роста 23,1% от текущего уровня), сохранив рейтинг "покупать", сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.
"Акции биотехнологической... читать дальше
.
26 июня 2024 года 16:24
Текущий рост акций ВТБ скорее является спекулятивным и связан с повышенными рисками, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.
"Акции банка без очевидных фундаментальных причин показывают уверенный рост уже вторую сессию подряд и развивают... читать дальше
.
26 июня 2024 года 15:55
Вероятно продолжение в среду смешанной динамики американского фондового рынка на фоне умеренной волатильности и малого количества важных новостей, ориентиром для индекса S&P 500 является диапазон 5425-5510 пунктов, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global... читать дальше
.
26 июня 2024 года 15:27
Котировки акций одной из крупнейших транспортно-логистических компаний мира FedEx Corp. и крупнейшего в мире круизного оператора Carnival Corp., скорее всего, уже отразили опубликованные хорошие отчетности, а бумаги американского производителя электромобилей Rivian Automotive Inc., вероятно, уже... читать дальше
.
26 июня 2024 года 15:03
"Мои Инвестиции" сохраняют позитивный взгляд на акции "АЛРОСА" на фоне их привлекательной оценки и ожидаемого разворота на рынке алмазов, сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала.
"De Beers - крупнейший конкурент "АЛРОСА" - раскрыл слабые результаты продаж за 5 цикл 2024 года, -... читать дальше
.
26 июня 2024 года 14:39
Устойчиво высокие темпы роста потребкредитования усиливают риски повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 18% в июле, полагают эксперты Райффайзенбанка.
"ЦБ опубликовал во вторник статистику по кредитам и депозитам за май в рамках обзора "О развитии банковского сектора", - напоминают аналитики. - С... читать дальше
.
26 июня 2024 года 14:06
Аналитики SberCIB Investment Research нейтрально оценивают перспективы металлургического сектора РФ, выделяя в качестве фаворитов "Полюс" и "ММК", сообщается в комментарии.
"За первые пять-шесть месяцев цветные и драгоценные металлы подорожали и остаются выше уровней начала года, - отмечают... читать дальше
.