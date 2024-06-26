Цены евробондов РФ в среду продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 26 июня. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 6 базисных пунктов - до 70,69% от номинала (доходность снизилась на 0,5 базисного пункта, до 8,97% годовых). Облигации с погашением в 2042 году не продемонстрировали ярко выраженной динамики - котировки остались на уровне 70,35% от номинала (доходность не изменилась и составила 8,79% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 6 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 9 базисных пунктов, до 57,85% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 9,54% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене за день всего на 2 базисных пункта, до 79,57% от номинала (доходность увеличилась на 1 базисный пункт - до 16,47% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали также на 2 базисных пункта - до 74,52% от номинала (их доходность не изменилась и составила 14,2% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году выросли в цене на 2 базисных пункта, подорожав до 69,13% от номинала (доходность не изменилась, составив 13,05% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году опустилась за день на 27 базисных пунктов - до 67,06% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 26 июня была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в среду демонстрируют умеренное снижение, отыгрывая новую порцию опубликованной в США макроэкономической статистики.

Продажи новых домов в США в мае упали на 11,3% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 619 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Это минимальный уровень за полгода. Согласно пересмотренным данным, в апреле было реализовано 698 тыс. новостроек (рост на 2,1%), а не 634 тыс. (снижение на 4,7%), как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения продаж в прошлом месяце до 640 тыс., то есть на 1% с ранее объявленного апрельского уровня. Продажи новостроек в мае были на 16,5% ниже, чем в том же месяце 2023 года. Медианная цена нового дома в США в прошлом месяце составляла $417,4 тыс. по сравнению с $421,2 тыс. год назад и $417,9 тыс. в апреле этого года.

Тем временем член совета управляющих американского ЦБ Лиза Кук заявила, что Федеральная резервная система сможет снизить процентные ставки на фоне замедления инфляции и охлаждения рынка труда. "Сроки любой такой корректировки будут зависеть от динамики экономических данных и того, что они подразумевают в плане перспектив экономики и баланса рисков", - добавила она.