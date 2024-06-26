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26 июня 2024 года 19:43

Рынок акций РФ в среду превысил 3150п по индексу МосБиржи во главе с ВТБ, просел Polymetal

Москва. 26 июня. Рынок акций РФ в среду сохранил умеренный оптимизм на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок, сдерживающим "быков" фактором выступила просевшая нефть (Brent опустилась ниже $85 за баррель). Индекс МосБиржи поднялся выше рубежа 3150 пунктов, в лидерах роста выступили акции ВТБ (+6,5%), аутсайдерами - акции Polymetal (-2,1%) из-за решения компании уйти с Мосбиржи.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3151,7 пункта (+1,3%), индекс РТС - 1130,73 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,7%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 27 июня, составил 87,8064 руб. (+0,5294 рубля).

Подорожали акции банка ВТБ (+6,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2,7%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (+2,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,5% и +1,4% "префы"), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,2%), бумаги "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1% и +1,3% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,2%).

Подешевели акции Polymetal (-2,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%).

Компания Polymetal, переименованная в Solidcore Resources, подала заявку на делистинг акций c Московской биржи и попросила установить последний день торгов на 30 сентября (окончательная дата может отличаться, ее объявит биржа). Решение о делистинге совет директоров Solidcore принял в связи с недавними санкциями США против Мосбиржи. Акционеры Solidcore, соответствующие определенным критериям, вправе обменять свои акции на Мосбирже на бумаги, торгуемые на бирже Международного финансового центра "Астана" (AIX).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций в среду торговался в "плюсе", индекс МосБиржи превысил 3150 пунктов. Спросом пользовались основные "голубые фишки", лучше рынка смотрелись представители финансового сектора, слабее общей динамики были бумаги металлургов.

В четверг пройдет специальный саммит глав ЕС. На американском рынке выйдет ряд важных статданных - оценка ВВП за I квартал, информация по базовым заказам на товары длительного пользования за май, недельный отчет по числу первичных заявок на получение пособий по безработице. Акционеры "Татнефти" на собрании обсудят вопрос дивидендов, компания "Диасофт" (MOEX: DIAS) представит результаты 2023 финансового года.

"Российский рынок нацелен на восстановление, однако попытки укрепления рубля и опасения дальнейшего ужесточения ДКП Банком России сдерживают покупателей. Прогноз по индексу МосБиржи на 27 июня - 3075-3175 пунктов", - считает Бахтин.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций проявляет краткосрочную склонность к росту, получая поддержку от покупок в отдельных акциях.

Акции ВТБ без очевидных фундаментальных причин уверенно растут вторую сессию подряд, развивая восстановление от минимумов с апреля прошлого года. Банк готовится к проведению обратного сплита акций в соотношении 5000:1, в связи с чем торги бумагами на Мосбирже будут приостановлены с 11 по 14 июля. В июне представители руководства ВТБ заявляли, что работают над вариантами более скорой выплаты дивидендов, чем запланировано в стратегии банка, предполагающей выплаты не ранее 2025 года. Решение по дивидендам за 2024 год планируется принять в начале следующего года после подведения итогов за 12 месяцев. В целом на данный момент рост акций ВТБ, скорее, можно назвать спекулятивным и, следовательно, связанным с повышенными рисками, полагает эксперт.

Расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (+3,5%, до 84,98 рубля) в среду выросли без очевидных фундаментальных причин, восстанавливаясь от района июньского минимума 78,02 руб. Ранее в июне компания сообщила о намерении завершить редомициляцию в РФ в конце 3-го или начале 4-го квартала текущего года, отметила аналитик.

На нефтяном рынке ближайшие фьючерсы на Brent и WTI отступили от максимумов дня, не решаясь на преодоление сопротивлений $86 и $82 за баррель соответственно. Отчет Минэнерго США в среду носил неожиданно "медвежий" характер и показал скачок запасов нефти и бензина против прогнозов сокращения обоих показателей. Цифры заставляют сомневаться в силе спроса на ресурсы в США в период летних автомобильных поездок, полагает Кожухова.

Индексы МосБиржи и РТС пока остаются ниже краткосрочных сопротивлений 3180 пунктов и 1130 пунктов соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), которые мешают развитию более уверенного роста. Российский рынок, впрочем, в последние сессии скорее демонстрирует склонность к краткосрочному повышению и воздерживается от обновления июньских минимумов, достигнутых после новостей о введении санкций против Мосбиржи, заключила представитель "Велес Капитала".

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Гордей Смирнов, индекс МосБиржи смог оттолкнуться от локального уровня поддержки 3090 пунктов и продолжил рост, ближайшей целью теперь выступает отметка 3200 пунктов.

Что касается внешних рынков, то аналитики все больше обеспокоены усугубляющимся противоречием между стремительно растущими акциями технологического сектора США и относительно скромной динамикой бумаг компаний "старой экономики", считает Смирнов. Ажиотаж вокруг ИИ-технологий остается главной движущей силой на Уолл-стрит: несмотря на то, что 4 из 5 акций компаний, входящих в S&P 500, подешевели во вторник, индекс американского широкого рынка смог закрыться в "зеленой зоне" благодаря узкой группе бумаг из технологического сектора. Во второй половине недели инвесторы ожидают публикации данных по индексу PCE, а также по американскому рынку труда и строительному сектору, напомнил представитель "Финама".

По словам старшего портфельного управляющего УК "Первая" Якова Яковлева, индекс МосБиржи вернулся в район 3150 пунктов. Спрос вырос на фоне повышения интереса к рисковым активам, тем более что котировки российских акций находятся на привлекательных уровнях после прошедшей коррекции.

При этом давление на рынок сохраняется на фоне жесткой монетарной политики ЦБ РФ. Не исключено, что уже на ближайшем заседании Банк России может повысить ключевую процентную ставку. На этом фоне привлекательность депозитов и других консервативных финансовых инструментов может повыситься еще больше. В среду инвесторы ожидают решения по дивидендам от акционеров "Башнефти" (MOEX: BANE), "Газпром нефти" и МТС. На неделе решения по дивидендам также примут "Роснефть", "Магнит", "Система" и другие компании.

В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 1,3%, австралийский ASX Australia просел на 0,7%, южнокорейский Kospi вырос на 0,6%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,1%), проседают Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 снижаются на 0,1-0,9%), стагнируют США (индексы к 18:50 МСК изменились в пределах 0,1%).

В США в среду вышла слабая статистика Минторга по рынку недвижимости: продажи новостроек в мае упали на 11,3% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 619 тыс. в пересчете на годовые темпы. Согласно пересмотренным данным, в апреле было реализовано 698 тыс. новостроек, а не 634 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения продаж в прошлом месяце до 640 тыс., то есть на 1% с ранее объявленного апрельского уровня, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке вечером в среду цены просели на фоне вышедшей статистики Минэнерго США, показавшей рост запасов сырья.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $84,85 за баррель (-0,2% и -1,2% накануне), августовская цена фьючерса на WTI - $80,59 за баррель (-0,3% и -1% во вторник).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,59 млн баррелей, запасы бензина - на 2,65 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 377 тыс. баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 2,82 млн баррелей, бензина - на 1,5 млн баррелей, дистиллятов - на 1,05 млн баррелей.

Тем временем запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 226 тыс. баррелей после роста на 307 тыс. баррелей неделей ранее.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (+22,3% и +13,5% "префы"), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (+21,9%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (+10,5%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+8,1%), МКПАО "Лента" (MOEX: LNTA) (+5,8%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+5,5%), ПАО "Смарттехгрупп" (MOEX: CARM) (+5,2%), ПАО "Ренессанс Страхование" (MOEX: RENI) (+4,9%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+4,7%).

Подешевели акции "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (-4,2%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (-3,6%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-2,6%), "АГ Кристалл" (MOEX: KLVZ) (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 61,47 млрд рублей (из них 12,66 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,26 млрд рублей на бумаги ВТБ и 5,08 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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