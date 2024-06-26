"Газпромбанк Инвестиции" закрыл торговую идею: покупать акции Совкомбанка с целью 24,5 руб

"Газпромбанк Инвестиции" закрыл торговую идею "покупать акции Совкомбанка с целевой ценой 24,5 рубля" с горизонтом инвестирования на ноябрь 2024 года, открытую 20 марта текущего года, сообщается в комментарии аналитиков сервиса.

"Высокая ключевая ставка сказалась на прибыли компании сильнее наших ожиданий. Дальнейший вероятный рост ставки может привести к продолжительному периоду стагнации финансовых результатов. Снижение ставки пока не на повестке, поэтому мы закрываем инвестидею, несмотря на потенциальную привлекательность банка в период снижения ставки", - указывают эксперты.

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