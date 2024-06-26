"Газпромбанк Инвестиции" закрыл торговую идею: покупать акции Совкомфлота с целью 155 руб

"Газпромбанк Инвестиции" закрыл торговую идею "покупать акции ПАО "Совкомфлот" с целевой ценой 155 рублей за бумагу с горизонтом инвестирования на июль 2024 года, открытую 16 апреля текущего года, говорится в комментарии аналитиков сервиса.

"Сильный отчет и дивиденды могли придать импульс роста акциям компании, однако внешние ограничения, введенные на суда компании, оказали давление на ее бизнес, - отмечают эксперты. - Риск введения дальнейших ограничений, которые могут повлечь за собой снижение финансовых показателей, остается высоким, поэтому мы закрываем инвестидею".

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