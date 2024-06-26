"Газпромбанк Инвестиции" закрыл торговую идею: покупать акции Роснефти с целью 607 руб

"Газпромбанк Инвестиции" закрыл торговую идею "покупать акции "Роснефти" с целевой ценой 607 рублей, открытую 28 марта 2024 года, в связи с коррекцией на рынке акций, сообщается в комментарии.

"Фундаментальные драйверы для роста, на которые мы рассчитывали в марте 2024 года - сильный отчет и дивиденды, - реализовались, однако на общем фоне коррекции всего рынка акции не показали роста: котировки ценной бумаги остались на уровне открытия инвестидеи. Катализаторов для переоценки в краткосрочной перспективе не наблюдается, поэтому мы закрываем идею без убытка", - пишут аналитики.

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