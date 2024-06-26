"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций АЛРОСА

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку перспектив котировок акций "АЛРОСА", сообщается в материале аналитиков.

"De Beers снизила продажи алмазов на 31% г/г и 40% против средних в пятом цикле. По его итогам компания реализовала алмазное сырье на сумму $315 млн, что было ниже минимального уровня за последние шесть лет (без учета эффекта от COVID-19). Глава компании Эл Кук отметил, что компания ожидает более длительное восстановление спроса с учетом экономических проблем в Китае, - отмечают эксперты. - Падение продаж ключевого игрока на рынке алмазов (около 30% мировой добычи) вкупе со снижением цен на 5-9% за три месяца все еще отражают проблемы в алмазно-бриллиантовой отрасли. Продолжаем смотреть негативно на "АЛРОСА", которая торгуется на неоправданно высоких уровнях - премия к средним по Р/Е составляет 45-50%".

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