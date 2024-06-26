"Финам" повысил прогнозную цену акций Vertex до $584,8

"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Vertex Pharmaceuticals до $584,8 за штуку на горизонте года (что предполагает потенциал роста 23,1% от текущего уровня), сохранив рейтинг "покупать", сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Акции биотехнологической компании за последний год показали динамичный рост и в полной мере оправдали наши ожидания - доходность бумаги за двенадцать месяцев составила 37%. Компания квартал за кварталом предоставляет инвесторам поводы для воодушевления - в арсенале Vertex сразу несколько разработок, способных стать настоящими прорывами в медицине. Посредством этих научных открытий эмитент способен вывести на рынок не один блокбастер в ближайшие годы", - пишет эксперт.

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