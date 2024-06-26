Текущий рост акций ВТБ связан с повышенными рисками - "Велес Капитал"

Текущий рост акций ВТБ скорее является спекулятивным и связан с повышенными рисками, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Акции банка без очевидных фундаментальных причин показывают уверенный рост уже вторую сессию подряд и развивают восстановление от минимумов с апреля прошлого года. Банк готовится к проведению обратного сплита акций в соотношении 5000 к 1, в связи с которым с 11 по 14 июля будут приостановлены торги на Московской бирже, - отмечает эксперт. В июне представители руководства ВТБ говорили, что работают над вариантами более скорой выплаты дивидендов, чем запланировано в стратегии банка, предполагающей выплаты не ранее 2025 года. Решение по дивидендам за 2024 год планируется принять в начале следующего года после подведения результатов за год".

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