ИСПРАВЛЕНО: Вероятный диапазон торгов S&P 500 в среду составляет 5425-5510п - Freedom Finance Global

Вероятно продолжение в среду смешанной динамики американского фондового рынка на фоне умеренной волатильности и малого количества важных новостей, ориентиром для индекса S&P 500 является диапазон 5425-5510 пунктов, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

"Несмотря на закрытие во вторник в "зеленой зоне", S&P 500 остается в коррекционной фазе после отскока от уровня 5500 пунктов, на котором бенчмарк встретил серьезное сопротивление из-за близости к восходящей линии тренда и зоны перекупленности по индикатору RSI", - отмечает эксперт в комментарии.

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