"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций АЛРОСА

"Мои Инвестиции" сохраняют позитивный взгляд на акции "АЛРОСА" на фоне их привлекательной оценки и ожидаемого разворота на рынке алмазов, сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала.

"De Beers - крупнейший конкурент "АЛРОСА" - раскрыл слабые результаты продаж за 5 цикл 2024 года, - указывают аналитики Никанор Халин, Иван Сальковский и Александр Мосин. - Компания ожидает постепенного восстановления спроса на алмазы в будущем. Это подтверждает наше мнение, что рынок алмазов проходит дно цикла. Мы ждем первых признаков восстановления цен на горизонте 3-6 месяцев и продолжаем позитивно смотреть на акции "АЛРОСА" на фоне ожидаемого разворота на рынке и привлекательной оценки - при текущих ценах и курсе акции компании торгуются EV/EBITDA 12M 4,0х (-35% к историческим значениям)".

Кроме того, эксперты считают, что 1П24 оказалось сильным для "АЛРОСА" и ждут подтверждения реализации ранее накопленных запасов. По их оценкам, компания получит около 10% доходности FCF за первое полугодие 2024 года, что может полностью транслироваться в дивиденды с учетом комфортной долговой нагрузки.

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