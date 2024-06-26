SberCIB нейтрально оценивает перспективы металлургического сектора РФ

Аналитики SberCIB Investment Research нейтрально оценивают перспективы металлургического сектора РФ, выделяя в качестве фаворитов "Полюс" и "ММК", сообщается в комментарии.

"За первые пять-шесть месяцев цветные и драгоценные металлы подорожали и остаются выше уровней начала года, - отмечают эксперты . - Поэтому мы повысили прогнозы средних цен на цветмет на 5-7%, а на золото - на 15%. Прогноз по ценам на сталь и сырьё для её производства почти не изменили, а на палладий и платину - понизили. По нашим подсчетам, из-за новых налогов чистая прибыль компаний снизится на 7%, а свободный денежный поток и дивиденды - на 10-11%".

Аналитики SberCIB в целом смотрят на сектор нейтрально из-за макроэкономических предпосылок, прогноза цен на металлы и высоких капзатрат. Доходность свободного денежного потока у компаний сектора, по прогнозам экспертов, в следующем году может быть около 9%, а дивдоходность - порядка 8%.

"Среди металлургов мы выделяем "Полюс" и "ММК" за счёт низких мультипликаторов, - указывают стратеги инвестбанка. - Новая оценка SberCIB - "покупать". Таргет по бумагам "Полюса" - 16000 рублей, потенциал - 36,8%. Целевая цена по акциям "ММК" - 70 рублей, потенциал - 30%".

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