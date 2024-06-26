Вероятен повышенный спрос на бонды Газпрома и Норникеля - "БКС МИ"

Вероятен повышенный спрос на долларовые облигации "Газпрома" и "Норникеля", полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Антон Куликов.

"Облигации "Газпрома" и "Норникеля" в долларах с погашением в 2025-2026гг предлагают YTM 8-9% - привлекательно, - пишет эксперт. - Помимо исторически высокой долларовой доходности, ожидаем, что российские инвесторы смогут также заработать на обесценении рубля до конца года. Поэтому ожидаем повышенный спрос на эти бумаги и доход за полгода - от 6%".

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