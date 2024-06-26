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26 июня 2024 года 11:38

Рынок акций РФ утром превысил 3140п по индексу МосБиржи во главе с бумагами ВТБ, дешевеет Polymetal

Москва. 26 июня. Рынок акций РФ утром в среду продолжил коррекционный подъем на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и стабилизации нефти (Brent торгуется выше $85 за баррель); индекс МосБиржи превысил 3140 пунктов во главе с бумагами ВТБ, аутсайдерами выступают акции Polymetal из-за решения компании уйти с Мосбиржи.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3141,64 пункта (+1%), индекс РТС - 1133,96 пункта (+1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 26 июня, составляет 87,277 руб. (-0,096 рубля).

Подорожали акции ВТБ (+3,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,1% и +1,6% "префы"), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,1%), бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,8% и +0,8% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,7%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (+0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,3%).

Подешевели акции Polymetal (-2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,1%).

Компания Polymetal, переименованная в Solidcore Resources, подала заявку на делистинг акций c Московской биржи и попросила установить последний день торгов на 30 сентября (окончательная дата может отличаться, ее объявит биржа). Решение о делистинге совет директоров Solidcore принял в связи с недавними санкциями США против Мосбиржи. Акционеры Solidcore, соответствующие определенным критериям, вправе обменять свои акции на Мосбирже на бумаги, торгуемые на бирже Международного финансового центра "Астана" (AIX).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", индекс МосБиржи продолжает двигаться к ближайшему уровню сопротивления в районе 3200 пунктов. Однако все будет зависеть от курса рубля, которому инвесторы сейчас уделяют особое внимание, практически игнорируя динамику стоимости нефти. Кроме того, давление на рынок все еще оказывает отсутствие консенсуса по возможному решению ЦБ РФ по ключевой ставке на следующем заседании в конце июля.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций пытается укрепить краткосрочные позиции.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI сохраняют неуверенность у сопротивлений $86 и $82 за баррель соответственно, при стабилизации выше которых могут направиться к годовым максимумам $92,14 и $87,6 за баррель, достигнутым в апреле. Отчет Минэнерго США, по средним прогнозам, может показать сокращение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 2,6 млн баррелей, нефтепродуктов - также на 2,6 млн баррелей.

В среду рынок акций продолжает развивать восходящую коррекцию ввиду отсутствия негативных краткосрочных фундаментальных сигналов и потенциального сохранения покупок в дивидендных историях. В среду собрания акционеров должны принять решения по итоговым дивидендам "Башнефти" (MOEX: BANE) (доходность по "обычке" и "префам" - 7,8% и 12,2% соответственно), МТС (доходность 12,2%) и "Газпром нефти" (2,8%). Уверенность сохраняет банковский сектор, где вторые торги подряд растут акции ВТБ, хотя выплата дивидендов банком в базовом сценарии ожидается не ранее 2025 года, отмечает Кожухова.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", рыночные настроения с вечера вторника немного улучшились. Банк России планирует поддерживать жесткие денежно-кредитные условия в течение длительного времени, учитывая усиление инфляционных ожиданий населения и бизнеса. В июне 2024 года ожидаемая населением оценка инфляции на следующие 12 месяцев повысилась до 11,9% с майских 11,7%, хотя и осталась ниже показателя IV квартала 2023 года. По прогнозам Банка России, годовая инфляция вернется к целевому уровню 4% в 2025 году.

Индекс финансовых компаний MOEXFN на фоне рыночной позитивной коррекции показывает опережающую динамику, и ожидается продолжение такой динамики в краткосрочной перспективе, полагают эксперты "Цифра брокер".

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в среду будет двигаться в диапазоне 3075-3175 пунктов. Широкий диапазон связан с тем, что индекс находится буквально на границе нисходящего тренда. Его слом должен привести к дальнейшему восстановлению рынка. В случае негативного исхода индекс вновь может опуститься ниже 3100 пунктов. В фазе возможного восстановления лучше рынка могут быть акции ВТБ, "МосБиржи", "НЛМК", "ММК", "Соллерса" (MOEX: SVAV), "Русагро" (MOEX: AGRO), "ЛУКОЙЛа" и "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR), полагает аналитик.

В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 1,3%, австралийский ASX Australia просел на 0,7%, южнокорейский Kospi вырос на 0,6%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,1%), "плюсуют" Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX растут на 0,2-1%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,4%).

Поддержку оказывает спрос на бумаги компаний технологического сектора и фармацевтики, также инвесторы оценивают статданные из Австралии.

Индекс потребительских цен (CPI) в Австралии в мае вырос на максимальные с ноября прошлого года 4% в годовом выражении после подъема на 3,6% месяцем ранее, сообщило Австралийское бюро статистики (Australian Bureau of Statistics, ABS). Аналитики в среднем ожидали инфляцию на уровне 3,8%, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке утром в среду цены восстанавливаются после просадки накануне.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в среду составила $85,18 за баррель (+0,2% и -1,2% накануне), августовская цена фьючерса на WTI - $81,1 за баррель (+0,3% и -1% во вторник).

"Быков" воодушевили признаки высокого спроса в северном полушарии, где начался летний сезон поездок, отмечают аналитики, чье мнение приводит MarketWatch.

В среду в 17:30 МСК выйдут официальные данные Минэнерго США о запасах нефти в стране на прошлой неделе. Консенсус-прогноз Trading Economics предполагает их снижение на 3 млн баррелей за неделю, завершившуюся 21 июня.

Обнародованные накануне данные Американского института нефти (API) показали рост резервов в стране за тот же период на 914 тыс. баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+10,1%), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (+7,5%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+4% и +3,6% "префы"), "префы" банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+3,4%), бумаги ПАО "НоваБев групп" (MOEX: BELU) (+2,8%), МКПАО "Лента" (MOEX: LNTA) (+2,8%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+2,4%).

Подешевели акции ПАО "Европлан" (MOEX: LEAS) (-1,1%), МТС-банка (MOEX: MBNK) (-0,8%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-0,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 15,17 млрд рублей (из них 3,71 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,07 млрд рублей на бумаги ВТБ и 1,24 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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