Рубль утром слегка повышается к китайскому юаню на фоне растущей нефти

Москва. 26 июня. Китайский юань чуть слабеет на Московской бирже утром в среду, рубль немного повышается на фоне растущей нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,877 руб. (-1,8 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 6,65 коп. выше уровня действующего официального курса.

"Во вторник курс юаня смог неплохо подрасти и вернуться к 11,9 руб. при снижении торговых оборотов, отражающих снижение активности экспортеров и перемещение объемов на внебиржевой рынок, что сбалансировало рынок. Сыграло вчера против рубля и некоторое ухудшение внешнего фона, выразившееся в откате нефтяных котировок (нефть Brent во вторник пыталась опуститься ниже $85 за баррель) и давлении на валюты развивающихся стран. Технически юань тяготеет к возврату в более оправданный с фундаментальной точки зрения диапазон 12-13 руб. и уже сегодня вполне может попытаться в него подняться. Однако закрепление в нем, по моему мнению, более вероятно после прохождения пика налоговых выплат (28 июня) - риски увеличения предложения валют со стороны экспортеров сегодня-завтра выглядят высокими, в то время как спрос со стороны импортеров остается придавленным проблемами с платежами. Сегодня наиболее вероятным торговым диапазоном по паре юань-рубль видим 11,7-12,2 руб.", - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов.

Цены на нефть эталонных марок восстанавливаются утром в среду после падения накануне, трейдеры оценивают перспективы спроса и ждут данных о запасах в США.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:07 мск составляет $85,43 за баррель, что на 0,51% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты понизились в цене на 1,2%, до минимальных с 17 июня $85,01 за баррель, откатившись с установленного днем ранее почти двухмесячного максимума.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени прибавили в цене 0,58%, до $81,29. Накануне контракт подешевел на 1%, до $80,83 за баррель.

Официальные данные о запасах нефти в США будут опубликованы в 17:30 мск. Консенсус-прогноз Trading Economics предполагает их снижение на 3 млн баррелей за неделю, завершившуюся 21 июня.

Вместе с тем обнародованные накануне данные Американского института нефти (API) показали рост резервов в стране за тот же период на 914 тыс. баррелей.