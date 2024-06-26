"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций Henderson с целевой ценой 1000 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 48% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Henderson раскрыла рост выручки в мае. Детали подтвердили, что причина замедления роста - в календарном факторе в трафике, и мы ждем ускорения во втором полугодии 2024 года. У нас позитивный взгляд на акции компании: привлекательная оценка в 4,3 EV/EBITDA и 8,5x P/E 2024п на фоне прогнозируемого роста продаж и прибыли, а также выплаты дивидендов", - пишет аналитик Мария Суханова.

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