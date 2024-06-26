Инвесторам стоит обратить внимание на акции Полюса - SberCIB

Инвесторам стоит обратить внимание на акции российских золотодобытчиков (особенно ПАО "Полюс") на фоне вероятного продолжения роста котировок золота в текущем году, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"Котировки растут, несмотря на высокие ставки ФРС и крепкий доллар. Все потому, что мировые центробанки и азиатские инвесторы активно скупают золото. А еще на цену влияет геополитика. В мае золото стоило рекордные $2454 за тройскую унцию. Но и это не предел. Считаем, что к концу текущего года оно может подняться до $2550 за унцию. На то есть несколько причин. Во-первых, денежно-кредитная политика США. Она становится мягче, и ставку могут начать снижать уже в ближайшем будущем. Во-вторых, мировые центробанки продолжают активно покупать драгметалл, - отмечают эксперты инвестбанка. - А в рублях к концу 2024 года золото и вовсе может подорожать на 25%, до 7800 рублей. В этом ему поможет потенциальное ослабление нацвалюты. Советуем обратить внимание на российских золотодобытчиков. Среди них нам больше всего нравится "Полюс". Его прогнозный мультипликатор EV/EBITDA на 2025 год - 4,1".

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