Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17:00 МСК);

- продажи новых домов США в мае (19:00 МСК);

- ФРС опубликует результаты ежегодных стресс-тестов в банковском секторе (23:30 МСК);

- акционеры "Башнефти", "МТС", "Газпром нефти" обсудят дивиденды за 2023 год.

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