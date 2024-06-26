Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 11,7-12,2 руб. за юань в среду - ПСБ

Валютная пара юань/рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 11,7-12,2 рубля за юань в среду с попытками возврата выше 12 рублей, прогнозирует начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Технически юань тяготеет к возврату в более оправданный с фундаментальной точки зрения диапазон 12-13 рублей и уже в среду вполне может попытаться в него подняться. Однако закрепление в нем, по моему мнению, более вероятно после прохождения пика налоговых выплат (28 июня) - риски увеличения предложения валют со стороны экспортеров в среду-четверг выглядят высокими, в то время как спрос со стороны импортеров остается придавленным проблемами с платежами. В среду наиболее вероятным торговым диапазоном по паре видим 11,7-12,2 руб." - пишет эксперт в комментарии.

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