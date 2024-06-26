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26 июня 2024 года 10:31
Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 11,7-12,2 руб. за юань в среду - ПСБ
Валютная пара юань/рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 11,7-12,2 рубля за юань в среду с попытками возврата выше 12 рублей, прогнозирует начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Технически юань тяготеет к возврату в более оправданный с фундаментальной точки зрения диапазон 12-13 рублей и уже в среду вполне может попытаться в него подняться. Однако закрепление в нем, по моему мнению, более вероятно после прохождения пика налоговых выплат (28 июня) - риски увеличения предложения валют со стороны экспортеров в среду-четверг выглядят высокими, в то время как спрос со стороны импортеров остается придавленным проблемами с платежами. В среду наиболее вероятным торговым диапазоном по паре видим 11,7-12,2 руб." - пишет эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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