Возможно сохранение повышенной волатильности рубля - БКС Экспресс

Возможно сохранение повышенной внутридневной волатильности рубля в течение длительного времени, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"С фундаментальной точки зрения для обширной девальвации рубля как не было, так и нет факторов. Двусторонние валютные барьеры, жесткая линия ЦБР и дисбаланс экспорта/импорта поддерживают рубль. Но и для очередного провала инвалют на минимумы, которые видели неделей ранее, и продолжения ревальвации рубля уже не так много доводов - лимиты возврата валюты экспортеров снижены на 20 п.п., июньский налоговый период в целом завершен, власти КНР и РФ, скорее всего, ищут пути минимизации вторичных санкций и восстановления ритмичных расчетов за импорт, - пишет аналитик в обзоре. - Тем самым ожидания сводятся к сохранению статуса-кво вокруг да около текущих уровней. В моменте могут быть значительные "проливы" и "прострелы" вверх с последующим возвратом на исходные. Технически диапазон в юане (пара CNY/RUB) на лето может быть в границах 11,5-12,5 рубля: от поддержки интересны покупки, а на сопротивлении логичнее фиксация".

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