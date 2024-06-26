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Главная / Мнения аналитиков / Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 3075-3175п в среду - ПСБ
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26 июня 2024 года 09:53
Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 3075-3175п в среду - ПСБ
Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 3075-3175 пунктов в течение торговой сессии среды, полагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Индекс Мосбиржи завершил торги во вторник на максимальной отметке с 17 июня. При этом объем торгов оказался меньше, чем накануне, составив всего 58,5 млрд руб. Этот фактор вызывает небольшую обеспокоенность. Впрочем, вполне вероятно, что инвесторы ждут более четких сигналов от рынка. Ожидаем, что в среду индекс будет двигаться в диапазоне 3075-3175 пунктов, - указывает аналитик в комментарии. - Широкий диапазон связан с нахождением буквально на границе нисходящего тренда. Его слом должен привести к дальнейшему восстановлению рынка. В случае негативного исхода индекс Мосбиржи вновь может опуститься ниже 3100 пунктов. В фазе возможного восстановления "лучше рынка" могут быть акции ВТБ, "Московской биржи", "НЛМК", "ММК", "Соллерс", "РусАгро", "ЛУКОЙЛа" и "префы" "Мечела". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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